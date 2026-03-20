Sanremo celebra i fiori nella storia: al Forte di Santa Tecla una mostra immersiva tra profumi e culture millenarie

Il Festival dei Fiori di Sanremo accende la primavera di Sanremo con uno degli appuntamenti più suggestivi del programma: la mostra “Dagli Egizi a Sanremo, fiori e profumi nella storia”, ospitata al Forte di Santa Tecla dal 26 al 29 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 19. Si tratta di un percorso immersivo capace di attraversare millenni di cultura floreale, accompagnando i visitatori in un’esperienza che coinvolge vista, olfatto ed emozioni. Dall’antico Egitto, dove i fiori erano simboli sacri e di potere, si passa all’epoca romana, tra rose e corone celebrative, per arrivare al Rinascimento, periodo in cui la dimensione artistica e ornamentale dei fiori raggiunge il suo apice. Il viaggio si conclude con la tradizione floricola sanremese, cuore identitario della città.

Ogni sala propone scenografie ricostruite nei dettagli, installazioni di forte impatto visivo e pannelli narrativi ricchi di curiosità storiche. A rendere unica l’esperienza è la componente sensoriale: ogni epoca è accompagnata da un profumo dedicato, che consente di “vivere la storia anche attraverso i sensi”. Il cortile del Forte si trasforma in uno spazio celebrativo della tradizione locale, con immagini d’archivio e installazioni scenografiche che raccontano l’evoluzione della floricoltura a Sanremo. Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano l’esposizione dei bozzetti storici dei carri fioriti e le dimostrazioni dal vivo dell’Accademia dell’intreccio creativo, dedicate a bouquet, composizioni da tavolo e all’antica arte ligure dei parmureli. L’ingresso alla mostra e alle attività è gratuito, previo acquisto del biglietto di accesso al Forte.

Con questa seconda edizione, il Festival dei Fiori si conferma un appuntamento centrale per la città, capace di unire tradizione e innovazione in un calendario ricco di eventi: mostre, installazioni, convegni, laboratori, spettacoli e iniziative diffuse che coinvolgono l’intera comunità. Organizzato dal Comune di Sanremo insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e alle associazioni di categoria, il Festival punta a valorizzare la vocazione floricola del territorio, proiettandola verso il futuro.