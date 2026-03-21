Sanremo in Fiore 2026: il Giardino tropicale in Piazza Borea d’Olmo tra fioriture rare e biodiversità esotica

Tra gli allestimenti più attesi della seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo (25-29 marzo), evento che rientra nel progetto “Sanremo in Fiore”, spicca il Giardino tropicale di Piazza Borea d’Olmo, a pochi passi dal Teatro Ariston. Il giardino ospita una selezione di piante esotiche provenienti da diverse aree climatiche del mondo, creando un’atmosfera immersiva che promette di trasportare i visitatori in scenari lontani e affascinanti. Tra le protagoniste dell’allestimento, fioriture rare e specie botaniche di pregio, alcune difficilmente osservabili nel contesto mediterraneo, offrono un’occasione unica per scoprire la straordinaria biodiversità vegetale.

L’installazione rappresenta un dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione nel settore floricolo, spiegano gli organizzatori. Da un lato, il Giardino tropicale rende omaggio alla storica vocazione florovivaistica ligure; dall’altro, esplora nuove possibilità di sperimentazione botanica e diversificazione produttiva, aprendo interessanti prospettive di mercato per il comparto locale. Il progetto è realizzato con la compartecipazione della CCIAA Camera di Commercio Riviere di Liguria, sottolineando l’impegno istituzionale a supporto della floricoltura. Con un calendario ricco di eventi, il Festival animerà la città con mostre immersive, installazioni floreali, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali, coinvolgendo l’intera comunità cittadina.

L’evento celebra la vocazione floricola di Sanremo, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici, coniugando rispetto per le tecniche tradizionali e apertura a nuove sfide nel panorama internazionale della floricoltura. Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, e realizzato dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.