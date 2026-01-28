SuperEnalotto, festa nella nostra provincia: a Ventimiglia due 5 da oltre 23mila euro, jackpot sale a 112,5 milioni

Estremo Ponente in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 27 gennaio, come riporta Agipronews, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, sono stati centrati due “5” da 23.123,79 euro ciascuno.
Entrambe le vincite sono state registrate presso la Tabaccheria di corso Limone Piemonte, 15, che diventa così protagonista di una doppia esultanza per i giocatori fortunati.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Intanto cresce l’attesa per la prossima estrazione: il jackpot, in programma giovedì 29 gennaio, sale a 112,5 milioni di euro.