La Biblioteca Civica di Bordighera attiva MLOL (MediaLibraryOnLine): il prestito digitale arriva in città

La Biblioteca Civica di Bordighera è lieta di annunciare l'attivazione del servizio MLOL (MediaLibraryOnLine), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Con questa iniziativa, la biblioteca amplia i propri confini, offrendo ai cittadini l’accesso gratuito a migliaia di contenuti multimediali direttamente dai propri dispositivi.

Cos’è MLOL

MediaLibraryOnLine è una piattaforma digitale che permette di accedere 24 ore su 24 a una vastissima collezione di risorse. Gli utenti potranno prendere in prestito E-book dei principali editori italiani e accedere a risorse open (musica, video, corsi di formazione e banche dati).

Come richiedere l’iscrizione

L’accesso al servizio è completamente gratuito per tutti gli iscritti alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera. Per ottenere le credenziali di accesso (username e password) è necessario:

Essere regolarmente iscritti alla biblioteca (in caso contrario, è possibile iscriversi gratuitamente presentando un documento d'identità). Richiedere l'attivazione del profilo MLOL recandosi di persona presso la sede di Via Romana 52 oppure inviando una email all'indirizzo bibliocivica@bordighera.it. Una volta ricevute le credenziali, sarà possibile collegarsi al portale tramite il sito https://bordighera.medialibrary.it/home/index.aspx e scaricare l'app MLOL Reader su smartphone e tablet.

L'adesione a MLOL rappresenta un passo fondamentale per rendere la biblioteca sempre più moderna e inclusiva e garantire il diritto alla lettura e all'informazione ovunque, abbattendo le barriere fisiche e offrendo un servizio all'avanguardia alla comunità di Bordighera.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Civica Internazionale al numero 0184 272400 o 0184 266332.



