Taggia celebra il Corteo di San Benedetto: presentata la 43ª edizione tra storia, fede e orgoglio identitario (Foto e video)

Quarantatré anni sono molto più di una ricorrenza. Sono storia viva, memoria collettiva e orgoglio identitario. È con questo spirito che si è tenuta la presentazione ufficiale della 43ª edizione del Corteo Storico di San Benedetto, una delle manifestazioni più sentite e radicate del Ponente ligure, capace di unire fede, cultura e appartenenza in un racconto che attraversa i secoli.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Mario Conio, l’assessore regionale Marco Scajola, l’assessore comunale al Turismo Barbara Dumarte, la consigliera comunale e regionale Chiara Cerri, insieme ai rappresentanti dell’associazione e del comitato organizzatore che, anno dopo anno, rendono possibile una festa divenuta simbolo non solo per Taggia ma per l’intera Liguria. Presente anche Ilaria Salerno, confermata testimonial ufficiale della manifestazione, volto e voce di un evento che continua a rinnovarsi restando fedele alle proprie radici.

“Manifestazioni come il corteo di San Benedetto a Taggia rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio: la capacità di raccontare le nostre radici attraverso rievocazioni storiche, cortei, artigianato e spettacoli è un elemento distintivo dell’offerta turistica ligure, sempre più orientata all’autenticità, alla qualità e alla destagionalizzazione. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, agli organizzatori, ai rioni e a tutti i volontari che rendono possibile questa manifestazione, che da oltre quarant’anni è un punto di riferimento per il territorio”, il commento di Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione.

Nel corso dell’incontro è emerso con forza il valore culturale del Corteo di San Benedetto: non una semplice rievocazione storica, ma un atto collettivo di identità, che tiene insieme generazioni diverse e racconta l’anima di una comunità. Un orgoglio profondamente tabiese, ma anche ligure, che negli anni ha permesso alla manifestazione di crescere senza perdere autenticità.

Una storia che nasce dal voto e dalla paura della guerra. Le origini del Corteo affondano nel cuore del Seicento. Nel 1625, la Liguria occidentale è travolta dagli eventi della Guerra dei Trent’anni. Il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova sono in conflitto, e il Ponente ligure diventa teatro di scontri. Taggia, città fiorente dell’entroterra ma strategicamente vicina al mare, appare destinata a soccombere di fronte alle truppe savoiarde guidate anche dai figli del Duca, Vittorio Amedeo e Felice, e dal marchese Ludovico Solaro di Dogliani.

Di fronte a una minaccia che sembra ineluttabile, il 26 aprile 1625 il Parlamento cittadino di Taggia compie una scelta destinata a segnare la storia della città: ricorrere all’aiuto divino. Viene pronunciato un solenne voto a San Benedetto Vescovo di Albenga, affinché protegga la comunità dagli orrori della guerra. In cambio, Taggia promette di dedicare ogni anno al Santo, la seconda domenica di febbraio, una festa di ringraziamento, con una solenne processione e la costruzione di un oratorio a spese pubbliche.

Il documento dell’epoca racconta con parole potenti la paura e la fede di una comunità assediata, che affida il proprio destino alla misericordia divina. Dopo mesi di tensione, il 20 agosto 1625 l’esercito savoiardo si ritira sconfitto: Taggia è salva. Fedeli al voto, il 12 febbraio 1626 i taggesi celebrano per la prima volta San Benedetto. Da allora, senza interruzioni, il voto è stato rispettato, dando vita a una tradizione che unisce storia e leggenda, devozione e identità civile.

I rioni e le ambientazioni 2026. Uno dei momenti più attesi della presentazione è stato lo svelamento delle ambientazioni 2026, affidate come sempre alla creatività e alla sensibilità storica dei rioni, vera anima del corteo. Ogni rione porterà in scena un tema forte, simbolico, capace di dialogare con il presente pur restando ancorato alla tradizione:

Il Rione Orso proporrà “In giurnu, forsci”.

Il Rione Pantano porterà in scena “Oltre la coltre – anime a mare”.

Il Rione Piazza Grande interpreterà “Sponsalia”.

Il Rione Santa Lucia racconterà “Musica, vino e miracoli”.

Il Rione Pozzo presenterà “In nome di Dio”.

Il Rione San Dalmazzo svilupperà “Illusioni, equivoci… realtà”.

Il Rione Ciazu proporrà “Pè ina testa de cuniu”.

Il Rione San Sebastiano affronterà “Dal dolore alla gioia: la caduta della vita”.

Il Rione Paraxio porterà “Il fuoco sotto l’ulivo”.

Il Rione Piazza Nuova interpreterà “L’apocalisse…”.

Il Rione Trinità chiuderà con “Un marinaio generoso come il mare”.

Temi diversi, suggestivi, che confermano la capacità del Corteo di San Benedetto di rinnovarsi ogni anno, mantenendo intatta la propria forza narrativa.

Una tradizione che continua. La 43ª edizione del Corteo di San Benedetto si inserisce così in una linea di continuità lunga quattro secoli, dove fede, storia e comunità si fondono in un racconto collettivo che appartiene a Taggia ma parla a tutta la Liguria. Una festa che non è solo memoria del passato, ma promessa di futuro, costruita grazie all’impegno dei rioni, delle istituzioni e di una comunità che, ancora oggi, riconosce in San Benedetto il proprio simbolo di salvezza e identità.