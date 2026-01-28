Salute e benessere nello spettacolo, Elite eventi & formazione sbarca al Festival di Sanremo (Foto)

Salute e benessere a 360° negli eventi di spettacolo è l'obiettivo dell'associazione Elite eventi & formazione, una nuova realtà locale, nata a Bordighera, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo per presentare un'esperienza senza precedenti dove osteopatia e naturopatia si uniranno per creare un protocollo esclusivo dedicato agli artisti, a cantanti e a personalità dello spettacolo.

Formazione e supporto integrato degli artisti sarà dunque al centro dell'evento pensato per la settimana della kermesse canora che andrà in scena al Lolli Palace Hotel dove verranno proposti spazi dedicati a benessere e trattamenti personalizzati, momenti di relax e riequilibrio, interviste con artisti, professionisti della salute e protagonisti dello spettacolo. Un metodo multidisciplinare che affronta la performance artistica in modo completo, integrando medicina, logopedia, osteopatia, psicosomatica, nutrizione e riflessologia con trattamenti mirati per voce, postura, respirazione, recupero fisico ed emotivo per accompagnare e aiutare gli artisti a gestire stress, carichi emotivi, tensioni corporee e vocali favorendo equilibrio, centratura e massima espressione del talento.

Un luogo di incontro tra arte e benessere che ospiterà numerosi personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e del giornalismo come Gianluca Mech, Gianluca Cutrupi, Paolo Pastorino, Franco Fasano, Piero Cassano, Giuseppe Di Tommaso, Tommaso Martinelli, Barbara Politi, Michele Affidato, Ilaria Salerno, Elisa D'Ospina e Antonio Panzica mentre Manuela Arcuri, attrice e icona del Festival di Sanremo, sarà il testimonial dell'evento.

"E' un'associazione locale che punta a diventare nazionale. Dal centro di medicina naturale Equilibrium di Bordighera è, infatti, nata questa realtà molto bella" - fa sapere Stefania Corso, naturopata psicosomatica e counselor, floriterapeuta, consulente alimentare specializzata in psicoalimentazione e Mindful Eating- "A settembre abbiamo già partecipato alla Fashion Week a Milano, alla cena delle stelle, al premio Vitti a Roma e lo scorso fine settimana abbiamo debuttato a Sanremo con il corso Metodo Elite - Approccio Integrato. Il nostro intento è riuscire a partecipare su vari eventi nazionali. Il festival di Sanremo, che è un grosso evento, sarà, dunque, un trampolino di lancio per fare corsi di formazione in giro per l'Italia e partecipare ad altri eventi a livello nazionale".

Il team di Elite Formazione è formato da professionisti altamente qualificati come Stefania Corso, naturopata e counselor; Francesco Reforzo, osteopata e fondatore della Cranial Body Academy; Alessandro Di Tano, osteopata posturologo; Roberto Gagliardi, osteopata specializzato in linfodrenaggio clinico, e Simona Beltrami, riflessologa e operatrice olistica. Il team sarà supportato, inoltre, da ulteriori professionisti tra cui Alessandro Rampello, gnatologo; Francesco Russo, logopedista esperto nel mondo musicale; Marion Lamorgese, estetista, operatrice olistica e vicepresidente del dipartimento wellness della Regione Puglia; Vito Giudice, medico ortopedico con master in medicina estetica; Lorenzo Nella, biologo nutrizionista; Alexa Panella, osteopata e fisioterapista; Riccardo Boschet, osteopata; Alessandra Profeti, coach e insegnante di arte-danza terapia; Elisa Magnetti, naturopata e riflessologa integrata; i massaggiatori Rosanna Ieva, Stefano De Luca, Katia Conioli e Xhesiko Qazimi; e Anna Giulia Marzulli, estetista e docente.