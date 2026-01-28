 / Attualità

Attualità | 28 gennaio 2026, 12:36

Sanremo, l’IIS Ruffini Aicardi apre le porte: Open Day dedicato a famiglie e futuri studenti

Domenica 1 febbraio 2026 visite guidate, laboratori, dimostrazioni professionali e tour dell’azienda florovivaistica e del convitto

Domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso IIS Ruffini Aicardi Servizi per l'agricoltura di Sanremo (strada Maccagnan 37)si terrà l'evento OPEN DAY, in cui i docenti, gli studenti e gli istitutori del convitto accoglieranno le famiglie per visitare le strutture scolastiche, i laboratori, l'azienda florovivaistica, il convitto, con attività laboratoriali e interessanti pratiche professionali. 

