Formazione e sicurezza in edilizia, esperti a confronto a Imperia

Il settore delle costruzioni si interroga sul proprio domani e lo fa partendo da un pilastro imprescindibile: la competenza. Venerdì 30 gennaio, l’Auditorium del Museo Navale di Imperia, ospiterà il convegno promosso da FORMEDIL Imperia, dal titolo emblematico: “Mettiamo al lavoro la formazione. Costruiamo il Futuro in Sicurezza”.

L'iniziativa nasce dalla necessità di fare sistema in un momento storico di profondo cambiamento per il comparto edile. Non si tratterà di un semplice incontro formale, ma di un vero e proprio tavolo di confronto operativo che vedrà seduti allo stesso tavolo i massimi esponenti locali e nazionali di FORMEDIL e ANCE, insieme alle autorità istituzionali e alle organizzazioni sindacali.

“In occasione del rinnovamento del naming e dell’identità visiva del nostro Ente, abbiamo voluto organizzare un evento di rilievo nazionale, nella convinzione che la formazione rappresenti una leva fondamentale di crescita, non solo professionale ma anche sociale” afferma Andrea Veneziano, Presidente di Formedil Imperia, che prosegue: “Investire in competenze e sicurezza, in un settore strategico come quello dell’edilizia, significa tutelare le persone, migliorare la qualità del lavoro e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. La presenza di rappresentanti di FORMEDIL, ANCE, delle Istituzioni e delle parti sociali conferma il valore di un confronto ampio e condiviso, capace di integrare visione nazionale e specificità locali”.

Al centro del dibattito ci saranno le sfide che attendono le maestranze e le imprese: dalla gestione dei nuovi standard tecnologici alla necessità di attrarre giovani talenti in un mercato affamato di specializzazione. La tesi di fondo è chiara: non può esserci crescita economica senza una solida base di sicurezza sul lavoro, e quest’ultima può essere garantita solo attraverso un addestramento continuo e di alta qualità. Durante la giornata verranno analizzati i dati occupazionali e le nuove metodologie didattiche volte a ridurre drasticamente il rischio di infortuni nei cantieri, trasformando la formazione da obbligo normativo a vero valore aggiunto competitivo.