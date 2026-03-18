Uno sportello dedicato alla ricerca di lavoro oltreconfine, Ventimiglia inaugura l'angolo transfrontaliero (Foto e video)

Uno sportello dedicato alla ricerca di lavoro oltreconfine. Ventimiglia inaugura il nuovo angolo transfrontaliero presso il centro per l’impiego di via Nino Lamboglia 13.

Dopo il taglio del nastro avvenuto alla presenza di autorità civili, dei sindacati e dei dipendenti del Cpi, sono intervenuti il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro, l’assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola, il senatore Gianni Berrino e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Oggi diamo attuazione a un impegno preso esattamente un anno fa, nel marzo 2025, proprio qui al Centro per l’Impiego" – dichiarano il vicepresidente regionale con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola – "Un risultato che conferma l’approccio operativo di questa amministrazione, basato su azioni concrete. In un contesto in cui i rapporti con la Francia e il Principato di Monaco si sono progressivamente rafforzati, abbiamo voluto realizzare uno strumento capace di accompagnare i cittadini verso opportunità lavorative internazionali in modo strutturato, rendendo più semplice e accessibile un percorso che in passato risultava complesso".

"Questo sportello – proseguono Ferro e Scajola – rappresenterà un punto di riferimento stabile per l’intero territorio ligure, grazie alla presenza di operatori multilingue e al collegamento con la rete regionale dei Centri per l’Impiego. I servizi offerti spaziano dall’orientamento alla consulenza normativa, dalla formazione alla valorizzazione delle competenze, fino al supporto concreto nella preparazione delle candidature e nel contatto diretto con le imprese, anche attraverso veri e propri recruiting day. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per un territorio che guarda oltre i propri confini e investe nel futuro delle persone".

"Siamo la città per eccellenza dei lavoratori frontalieri" - spiega il sindaco Flavio Di Muro - "Grazie all'ottima sinergia con Regione Liguria si inaugura questo nuovo spazio che sarà un'opportunità in più. La sfida per noi è però quella di porre le condizioni per avere più occupazione di qualità, ricchezza e sviluppo direttamente nella nostra città. I progetti messi a terra in questi anni non hanno precedenti storici, l'auspicio è quello che, una volta realizzati, portino a quanto suddetto".

Tra i principali servizi dell’angolo transfrontaliero figurano l’informazione sulla normativa del lavoro, sulle politiche occupazionali e sulle procedure di disoccupazione nei paesi confinanti. Sono, inoltre, previsti seminari informativi dedicati alla struttura dei servizi per l’impiego francesi e monegaschi e ai principali canali di reclutamento online. Gli utenti potranno ricevere indicazioni sulle opportunità formative disponibili, anche attraverso piattaforme dedicate, e sui sistemi di certificazione delle competenze e dei titoli di studio. Particolare attenzione è riservata al supporto nella redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione in lingua francese e inglese, secondo gli standard utilizzati nei mercati del lavoro di riferimento.

Il servizio offre, inoltre, un accompagnamento pratico nella candidatura alle offerte di lavoro: dall’individuazione dei canali più idonei alla compilazione della documentazione richiesta, fino all’invio delle candidature e al monitoraggio dei riscontri da parte delle aziende. All’interno dell’angolo transfrontaliero saranno, infine, organizzate giornate di incontro tra domanda e offerta, con la partecipazione di imprese italiane, francesi e monegasche attive in diversi settori, tra cui turismo, terziario e blue economy.

Un servizio per i frontalieri che era già stato anticipato con uno sportello dal comune di Camporosso. "Anche il comune di Camporosso ha partecipato volentieri a questa inaugurazione che rappresenta un significativo risultato per le nostre comunità" - commenta l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "È una valida risposta alle esigenze dei tanti frontalieri provenienti anche dalle vallate che già da più di un anno possono usufruire dello sportello di Camporosso, dove offriamo assistenza, grazie a esperti di settore e volontari della Cgl, Cisl e Uil, che hanno dato disponibilità e risolto le tante problematiche riscontrate".