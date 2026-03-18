Ventimiglia inaugura l'angolo transfrontaliero, ruolo di rilievo per il CSIR Liguria Paca

Ventimiglia inaugura il nuovo angolo transfrontaliero presso il centro per l’impiego di via Nino Lamboglia 13. Di particolare rilievo è anche il ruolo del CSIR (Consiglio Sindacale Interregionale - CGT - FO- CFDT - CGIL - CISL - UIL) ha individuato in questa struttura un’importante occasione per rafforzare i rapporti istituzionali con gli uffici omologhi francesi e monegaschi.
"Oggi è stato inaugurato lo sportello transfrontaliero presso il centro per l'impiego di Ventimiglia, una struttura moderna e accogliente che rappresenta un passo significativo per il territorio" - dice il CSIR Liguria Paca - "Questo nuovo centro offrirà con ogni probabilità un impulso concreto all’occupazione con particolare attenzione alle opportunità di lavoro oltre frontiera, vista la posizione strategica della città".
"Il CSIR potrà contribuire a sviluppare sinergie e collaborazioni transfrontaliere, favorendo una maggiore integrazione del mercato del lavoro tra i territori coinvolti" - sottolinea il CSIR Liguria Paca - "Il sindacato interregionale, nelle prossime settimane, definirà le possibili modalità di collaborazione, anche tenendo conto delle possibilità determinate dall'accordo CGIL - CISL - UIL nazionali con la rete EURES".