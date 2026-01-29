Ventimiglia piange due storici commercianti

La comunità commerciale di Ventimiglia è in lutto per la scomparsa di due figure storiche del commercio locale: Franco Trucco, 88 anni, fondatore di Franco Calzature, e Mauro Vignali, 89 anni, titolare di “Alla Piccola Firenze”, specializzato in biancheria per la casa. Entrambi hanno gestito per decenni attività ufficialmente riconosciute, diventando punti di riferimento per la città e per i loro rispettivi settori.

A ricordarli con affetto è Dario Trucchi, Presidente della Confcommercio di Ventimiglia: “Franco e Mauro, con il loro lungo impegno lavorativo nel mondo del commercio, hanno saputo segnare la storia commerciale e sociale del nostro territorio. Hanno portato avanti le loro attività con grande serietà e passione, trasformandole in veri e propri punti di riferimento. Tutta la famiglia della Confcommercio si stringe ai famigliari di Franco Trucco e Mauro Vignali con commozione e gratitudine per l’esempio che hanno saputo dare nell’arco della loro vita lavorativa”.

Le botteghe di Trucco e Vignali rappresentano non solo esercizi commerciali, ma anche testimonianze viventi della storia economica e sociale di Ventimiglia. La loro dedizione e professionalità hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità, consolidando rapporti di fiducia con generazioni di clienti.

Con la loro scomparsa, Ventimiglia perde due figure simbolo del commercio locale, che con passione e competenza hanno contribuito a mantenere viva la tradizione delle botteghe storiche cittadine.