Ventimiglia, il professor Pierfrancesco Musacchio in diretta a “Raccontati di mercoledì”

"La ricezione del Marius di Plutarco nelle comunità culturali dell’Impero Romano" del professore di Ventimiglia Pierfrancesco Musacchio sbarca su Vita Web TV – Incontri di Vita e Notizie di Cronaca ed Attualità, all’interno del programma “Raccontati di mercoledì”. L'insegnate del liceo Aprosio mercoledì 11 febbraio alle 21 avrà, dunque, la possibilità di parlare in diretta del suo volume accademico pubblicato per l’Università di Trento: una ricerca che utilizza la vita di Mario di Plutarco come osservatorio privilegiato per analizzare il rapporto tra potere e cultura nell’Impero romano.

A guidare la conversazione saranno Pietro La Barbera e Antonia Flavio, conduttori noti per la loro capacità di ascolto e per uno stile narrativo che privilegia la dimensione umana degli ospiti, favorendo un dialogo autentico e coinvolgente anche con il pubblico collegato in diretta. "Sarò protagonista di un'intervista in diretta in uno spazio televisivo che mette al centro le persone e le loro storie, accogliendo percorsi di vita legati all’arte, alla scrittura, alla musica, alla pittura e alla ricerca. Il format si caratterizza per un clima informale e partecipato, in cui il racconto personale diventa il punto di partenza per riflettere su temi culturali più ampi" - dice Pierfrancesco Musacchio - "Parlerò del mio libro che mostra come, tra il II e il V secolo d.C., diversi gruppi culturali abbiano rielaborato il testo plutarcheo per sostenere visioni politiche, religiose e morali differenti, evidenziando i meccanismi attraverso cui le élite intellettuali tentano di influenzare il potere o di legittimarsi attraverso di esso. I dati di consultazione confermano un'ampia circolazione internazionale dell’opera, oggi utilizzata da studiosi e ricercatori in numerosi contesti accademici nel mondo".

Accanto a questo lavoro, l’intervista offrirà un’anticipazione delle pubblicazioni in uscita, a cominciare da Gerusalemme e Roma. "La relazione fra Ebrei e Romani dal II sec. a.C. al II sec. d.C., un volume di carattere divulgativo pensato per lettori non specialisti, costruito con una scrittura narrativa fluida e accessibile, quasi romanzesca, ma fondata su una solida base storica, che racconta i primi secoli di contatto tra il mondo romano e le comunità ebraiche attraverso una serie di figure emblematiche" - fa sapere Musacchio.

Saranno, inoltre, presentati Il fascino della Cleopatra di Plutarco nel teatro moderno, dedicato alla fortuna teatrale della regina d’Egitto dal Rinascimento al Novecento, e il Neo-popolarismo. "Rileggere il pensiero di don Luigi Sturzo per governare il XXI secolo, un saggio che propone una rilettura del Popolarismo come possibile risposta contemporanea alle crisi della rappresentanza politica, coniugando attenzione al lavoro, ai diritti sociali e alla responsabilità individuale con una sensibilità etica di matrice cristiana" - afferma il professor Musacchio - "Tra i lavori in preparazione figura anche Sedizione, esilio, abdicazione, uno studio che rilegge alcuni passaggi cruciali delle Vite di Mario e Silla di Plutarco alla luce delle dinamiche sociali e dei rapporti di potere del mondo romano. L’appuntamento dell’11 febbraio su Vita Web TV si presenta, dunque, come un’occasione di confronto aperto, in cui ricerca storica, divulgazione e racconto personale si intrecciano in una narrazione capace di parlare al presente attraverso il passato".