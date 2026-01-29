 / Attualità

Attualità | 29 gennaio 2026, 10:16

Apertura del tunnel di Tenda prevista alle 12.15. Al Maddalena distacco artificiale delle valanghe

Si lavora per mettere in sicurezza e riaprire i due valichi internazionali

Apertura del tunnel di Tenda prevista alle 12.15. Al Maddalena distacco artificiale delle valanghe

Viabilità condizionata dalle nevicate in provincia di Cuneo. In particolare, sono chiusi i due valichi verso la Francia, il Tenda e il Maddalena. 

Ma è questione di ore, a quanto si apprende. 

E' in corso il disgaggio artificiale delle valanghe, come si vede dal video che condividiamo.

Il tunnel di Tenda aprirà alle 12.15, per la seconda fascia oraria di passaggio, quindi con orario 12.15-12.45. La fascia successiva è quella dalle 18 alle 21. 

Nel frattempo, anche al Maddalena, chiuso da martedì sera proprio per le nevicate, è in corso il disgaggio artificiale (Pidav) finalizzato a smuovere i cumuli di neve ed evitare quindi la caduta di valanghe sulla Statale 21.

Dopo le operazioni, sarà un'apposita commissione a dare l'ok per la riapertura, attesa nelle prossime ore. 


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium