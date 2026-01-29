Vallecrosia, al via il rifacimento della segnaletica orizzontale: rallentamenti e code sulla Romana (Foto)

Lavori sulle strade di Vallecrosia creano disagi alla viabilità. Da questa mattina sono, infatti, iniziate le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale che hanno, però, creato rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia sulla Romana.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza è stato momentaneamente istituito il senso unico alternato, veicolato dalla polizia locale. "Questa mattina sono iniziate le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale, rese possibili grazie al miglioramento delle condizioni meteo" - fa sapere l'Amministrazione comunale - " Ci scusiamo per l’attesa ma le abbondanti piogge delle scorse settimane avevano impedito l’intervento. Ora, con il ritorno del bel tempo, la ditta incaricata è finalmente al lavoro".

"L’intervento segue un importante piano di asfaltature che ha visto l’investimento di oltre 150.000 euro per tamponare le criticità più gravi e restituire sicurezza e decoro alle nostre strade" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Continuiamo a lavorare per una città più curata e vivibile".