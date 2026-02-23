Letteratura come anatomia della violenza, arriva a Casa Sanremo il romanzo di Claudia Conte “Dove nascono i silenzi”

I conflitti tacciono, rimangono sottotraccia, consumano e attraversano, senza parole, le famiglie e le loro relazioni, spesso intrecciate con dinamiche patriarcali, autoritarie e di controllo.

Una realtà che emerge con forza nei fatti di cronaca legati a violenze domestiche, bullismo e fragilità adolescenziali, mostrando i condizionamenti che incidono sulle relazioni e la crescita emotiva delle nuove generazioni. Ad indagare la rabbia dei più giovani sul suo terreno d’origine quotidiano è la giornalista, scrittrice e opinionista Claudia Conte con “Dove nascono i silenzi”, edito da Fall in Lov.

Il romanzo, impreziosito dalla prefazione di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, e dal contributo del Monsignor. Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, è realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e di Federformazione, in collaborazione con gli esperti del Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA.

Al centro della narrazione c’è una famiglia solo in apparenza ordinaria. Carmela è una donna mite, abituata a tacere e a farsi carico di tutto; Salvatore è un uomo stimato fuori casa ma autoritario e svalutante nello spazio domestico, dove il controllo prende la forma di micro-umiliazioni quotidiane.

Quando un episodio di violenza rompe l’equilibrio apparente, il non detto esplode, e l’ascolto, l’educazione alla nonviolenza e la possibilità di nominare il conflitto emergono come uniche vie di riscatto.

“Dove nascono i silenzi” è un romanzo-saggio potente e intimo, capace di combinare profondità narrativa, riflessione sociale e competenze scientifiche, invitando il lettore a confrontarsi con ciò che spesso rimane inespresso ma continua a plasmare le nostre vite e le nostre relazioni, alla luce di una realtà che emerge sempre più frequentemente dalla cronaca quotidiana.

L’originale opera sarà presentata in anteprima il 27 febbraio, dalle 14:10, nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2026, all’interno di Casa Sanremo, offrendo ai lettori e al pubblico l’opportunità di approfondire i temi del romanzo in un contesto culturale e mediatico di grande rilevanza.

Saranno presenti, oltre all’autrice, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito On. Gimmi Cangiano, componente VII Commissione Cultura Scienza ed Istruzione Camera dei Deputati, e il senatore Gianni Berrino, con delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.