Grave incidente a Isolabona: due minorenni ferite in uno scontro tra auto e scooter (Foto)

Paura nel tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre a Isolabona, lungo la strada provinciale SP64, dove si è verificato un grave incidente tra un’auto e uno scooter.

Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite nello scontro. L’allarme è scattato intorno alle 18:09 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Vallecrosia, l’automedica Alfa 3, i carabinieri di Dolceacqua, i vigili del fuoco e la polizia locale di Isolabona.

A causa della gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso Grifo 01 da Albenga, che è atterrato in zona per fornire assistenza medica avanzata. Le due giovani sono state trattate sul posto dal personale sanitario prima del trasferimento in ospedale per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La dinamica, stando alle prime ricostruzioni, vedrebbe il coinvolgimento di uno scooter e di un’autovettura in un impatto violento lungo un tratto particolarmente stretto della provinciale.

Sulle condizioni al momento non si hanno informazioni precise: a quanto traspare, si tratta di due ragazze minorenni, coinvolte nel frontale, hanno riportato alcune ferite. In particolare una delle due avrebbe avuto un impatto con un ferro sporgente da un muro a lato strada. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Il traffico sulla SP64 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.