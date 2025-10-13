Vallecrosia proclama il lutto cittadino nel giorno del funerale di Lara Lorenzini. Il sindaco Fabio Perri ha, infatti, deciso di firmare un'ordinanza con la quale proclamerà il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali della giovane vallecrosina tragicamente scomparsa a soli 16 anni a seguito di un incidente stradale verificatosi ieri sera a Isolabona.

La data delle esequie non è ancora stata stabilita ma nel giorno del funerale, in segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo, saranno sospese eventuali manifestazioni pubbliche.

"L'Amministrazione comunale e l’intera comunità di Vallecrosia si stringono con profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Lara" - dice il sindaco Fabio Perri - "Nel giorno del funerale si invitano cittadini, attività commerciali e istituzioni scolastiche a osservare un momento di raccoglimento".