Una giovane vita spezzata, Vallecrosia in lutto per la morte della sedicenne Lara Lorenzini (Foto)

Una giovane vita spezzata. Vallecrosia è in lutto per la morte della sedicenne Lara Lorenzini, vittima dell'incidente stradale verificatosi ieri sera, intorno alle 18, sulla strada provinciale 64 a Isolabona.

Una ragazza dolce e sorridente. Così viene ricordata chi l'ha conosciuta. Lara, studentessa dell’istituto Montale a Bordighera, era la figlia di Marco, titolare insieme al fratello del panificio Lorenzini oggi chiuso in segno di lutto.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità, ancora incredula, che si stringe intorno alla famiglia di Lara, conosciuta e stimata in città. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra i quali anche quello da parte dell'Amministrazione comunale: "Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Vallecrosia si uniscono al profondo dolore per la tragica scomparsa della giovane Lara Lorenzini, nostra concittadina, venuta a mancare nella notte a causa di un incidente stradale. In un momento così difficile, esprimiamo la più sincera vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene. La comunità di Vallecrosia si stringe attorno a loro, condividendo un dolore che tocca tutti noi".

"Mi unisco con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa della giovane Lara Lorenzini" - dice il consigliere regionale Veronica Russo - "Una vita spezzata troppo presto, in un tragico incidente che lascia tutti senza parole. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio e la mia vicinanza in questo momento di immenso dolore".

"Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Lara Lorenzini, giovane di sedici anni di Vallecrosia" - commenta il consigliere regionale Walter Sorriento - "Una perdita che colpisce l’intera comunità e lascia un grande dolore. Alla famiglia, agli amici e a chi le voleva bene va la mia più sincera vicinanza".