Il maltempo causa frane nel Ponente, quindici case isolate a Dolceacqua

Quindici case isolate a causa di una frana. E' successo nella notte a Dolceacqua, sulla strada provinciale 68 nei pressi del bivio per Rocchetta Nervina e Isolabona, dopo la pizzeria e braceria le Trote.

Notte di lavoro, dunque, per i vigili del fuoco intervenuti su diverse frane sulla strada, in particolar modo a Ventimiglia e a Dolceacqua, causate dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Imperia, sulla quale era stata emanata, fino alle 23:59 di ieri, da Arpal allerta gialla per piogge.

Nella notte sono state, infatti, osservate piogge diffuse su tutto il territorio regionale, molto elevate sull'Imperiese.