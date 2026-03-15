 / Cronaca

Cronaca | 15 marzo 2026, 07:01

Il maltempo causa frane nel Ponente, quindici case isolate a Dolceacqua

Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Il maltempo causa frane nel Ponente, quindici case isolate a Dolceacqua

Quindici case isolate a causa di una frana. E' successo nella notte a Dolceacquasulla strada provinciale 68 nei pressi del bivio per Rocchetta Nervina e Isolabona, dopo la pizzeria e braceria le Trote.

Notte di lavoro, dunque, per i vigili del fuoco intervenuti su diverse frane sulla strada, in particolar modo a Ventimiglia e a Dolceacqua, causate dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Imperia, sulla quale era stata emanata, fino alle 23:59 di ieri, da Arpal allerta gialla per piogge.

Nella notte sono state, infatti, osservate piogge diffuse su tutto il territorio regionale, molto elevate sull'Imperiese.

News collegate:
 Frana a Dolceacqua, tratto messo in sicurezza: strada riaperta (Foto) - 15-03-26 11:11
 Dolceacqua, frana rimossa: strada chiusa per messa in sicurezza (Foto) - 15-03-26 09:45

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium