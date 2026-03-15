Dolceacqua, frana rimossa: strada chiusa per messa in sicurezza (Foto)

E' stata rimossa la frana, causata nella notte dal maltempo, che aveva isolato quindici case a Dolceacqua.

Sul Borgo dei Doria, a causa della perturbazione che si è abbattuta sulla nostra provincia, sono, infatti, caduti 97 millimetri di pioggia che hanno così incrementato lo smottamento.

"Questa mattina è stata rimossa una piccola frana sulla strada privata di San Martino" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Il tratto resta temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza, in attesa che nella giornata odierna arrivi la ditta incaricata dal proprietario del terreno per effettuare l’intervento necessario alla messa in sicurezza. In caso di emergenza sarà comunque possibile il passaggio".