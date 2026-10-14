Imperia, Fratelli d’Italia in piazza per la sicurezza: giovedì gazebo in via XXV Aprile con Berrino e il sottosegretario Prisco

Un gazebo informativo per parlare di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei cittadini. È l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia a Imperia, in programma giovedì 15 ottobre, alle 16.15, in via XXV Aprile. L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare le politiche portate avanti dal Governo Meloni in materia di sicurezza e per fare il punto sui risultati raggiunti, sulle priorità e sugli interventi messi in campo per contrastare la criminalità.

All’iniziativa saranno presenti il coordinatore cittadino Strescino, il senatore Gianni Berrino e il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco. La partecipazione di esponenti locali e nazionali del partito punta a portare sul territorio il confronto sui temi legati alla sicurezza, con particolare attenzione alle politiche del Governo e alle misure destinate a garantire una maggiore protezione dei cittadini.

Al centro dell’incontro ci saranno le strategie in materia di ordine pubblico, contrasto alla criminalità e tutela della sicurezza, temi che rappresentano uno dei punti qualificanti dell’azione dell’esecutivo. Il gazebo consentirà inoltre di presentare ai cittadini le priorità individuate dal Governo e di illustrare le iniziative promosse per affrontare le diverse problematiche legate alla sicurezza.

L’appuntamento di via XXV Aprile si inserisce nell’attività di informazione e presenza sul territorio promossa da Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di illustrare le scelte dell’esecutivo e favorire un momento di confronto con la cittadinanza sui temi della sicurezza e della legalità.