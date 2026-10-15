Alpini, Berrino (FdI) celebra i 154 anni al servizio dell’Italia: "Da 154 anni al servizio dell'Italia"

"154 anni al servizio dell’Italia. Un orgoglio, prima ancora che una storia: quella degli Alpini, uomini e donne che incarnano valori di coraggio, sacrificio, solidarietà e profondo amore per la Patria".

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

"Una storia che affonda le proprie radici nel lontano 1872, quando nacque il Corpo degli Alpini, dando inizio a una tradizione fatta di impegno, dedizione e spirito di servizio. 154 anni di storia, di montagne, di sacrifici e di fedeltà all’Italia. Un patrimonio di valori che attraversa le generazioni e continua a vivere nel cuore di chi porta il cappello con la penna".

"Gli Alpini, una storia che onora il passato, serve il presente e guarda al futuro. Sempre al servizio dell’Italia", conclude Berrino.