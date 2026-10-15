Ventimiglia Progressista attacca Claudio Scajola: «A Mattarella racconti anche la pagella del territorio»

Ventimiglia Progressista interviene con una nota critica nei confronti di Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della Provincia, invitandolo a presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella non soltanto i risultati dei sondaggi sul proprio gradimento, ma anche gli indicatori relativi alla situazione del territorio amministrato.

«Tra un sondaggio da esibire e un primato da festeggiare, mostri al Presidente anche la pagella del territorio che amministra», afferma il movimento, soffermandosi sui risultati che hanno indicato Scajola come il sindaco più apprezzato della Liguria.

Secondo quanto riportato nella nota, il sondaggio, limitato ai quattro capoluoghi liguri, attribuisce al primo cittadino il 53% di giudizi positivi, comprendendo un 21% di valutazioni sufficienti, mentre il 41% degli intervistati esprime un giudizio negativo.

Ventimiglia Progressista richiama quindi alcuni indicatori relativi al Comune di Imperia, citando il 100° posto per verde fruibile, l'89° per isole pedonali, l'86° per alberi, l'82° per dispersione idrica e il 76° per utilizzo dei mezzi pubblici. Il movimento sottolinea inoltre che quasi la metà dell'acqua andrebbe persa nella rete idrica e segnala una diminuzione, tra il 2019 e il 2024, delle imprese attive nei settori manifatturiero, agricolo, commerciale e dell'alloggio e ristorazione.

L'attenzione si sposta poi sulla provincia di Imperia, che, secondo i dati richiamati dal movimento, si colloca all'80° posto nella classifica della qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore, al 90° per ambiente e servizi, al 95° per giustizia e sicurezza e all'84° per ricchezza e consumi.

Per il 2026 vengono inoltre citati l'87° posto per qualità della vita dei bambini, il 60° per quella dei giovani e il 96° per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato.

«E chi presiede la Provincia? Sempre Scajola. Due cariche, due responsabilità. La pagella del territorio merita almeno lo stesso spazio del sondaggio sul suo gradimento», osserva Ventimiglia Progressista.

Secondo il movimento, questi indicatori mettono in discussione la rappresentazione positiva di un territorio che avrebbe «invertito decisamente rotta».

La nota si conclude con un nuovo invito rivolto a Scajola: «A Mattarella racconti anche questo: le pagelle personali può esibirle quanto vuole, è la disastrosa pagella del territorio che deve spiegare».