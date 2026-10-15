Sanità ligure, Candia (AVS): “Dalla Regione 25 mila euro per promuovere i rapporti con la sanità privata”

“Invece che investire risorse per ridurre i tempi delle liste d’attesa, assumere personale medico e infermieristico, riaprire i reparti e le strutture chiuse nell’era Toti-Bucci, la giunta ligure spende 25 mila euro per spiegare ai dirigenti medici come gestire la collaborazione con la sanità privata, attraverso un corso di formazione promosso da un’università privata. Uno schiaffo a tutti i liguri che rinunciano a curarsi perché le prestazioni sono diventate troppo costose, irraggiungibili oppure addirittura cancellate”

Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, critica la decisione della giunta regionale di stanziare 25 mila 600 euro per finanziare la partecipazione di dieci dipendenti di ATS Liguria a cinque giorni di aggiornamento professionale a Milano, organizzati dalla Bocconi per promuovere il partenariato pubblico-privato in investimenti e servizi.

“La giunta Bucci, in continuità con Toti, prosegue nell’abbraccio mortale con la sanità privata, che gestisce le prestazioni più redditizie e lascia al servizio pubblico i costi e il carico dell’assistenza alle persone in difficoltà. Questo disastroso ricorso al privato sta lasciando dietro di sé una scia di chiusure, diminuzione dei livelli di assistenza e fughe sanitarie verso altre regioni, aumentando il buco di bilancio per la sanità. Adesso l’ultima trovata è quella di ‘educare’ i lavoratori della sanità pubblica su come rapportarsi con le aziende sanitarie private”, denuncia Selena Candia.