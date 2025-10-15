Sanremo, proposte di riqualificazione in centro: via Asquasciati e via Manzoni tra degrado e piccoli interventi necessari

Se dicessimo che Sanremo non è bella, saremmo bugiardi. Concordiamo con quanto dichiarato lunedì scorso dal sindaco Mager ai premi San Romolo: la città dei fiori è apprezzata da residenti e turisti ed è decisamente migliore rispetto a molte altre località turistiche. Il nostro ruolo, però, è anche quello di raccogliere segnalazioni su situazioni di degrado o comunque da poter migliorare. Ne abbiamo già scritto anni fa, ma tenendo conto che si tratta del centro città, dove transitano quotidianamente tantissimi turisti, sarebbe opportuno considerare l’idea di sistemare quanto segnalato, corredato dalle foto allegate.

Stiamo parlando di via Asquasciati e via Manzoni, le due vie adiacenti alla stazione degli autobus di Sanremo, note come piazza Colombo, la zona più centrale della città. Le foto sono eloquenti e mostrano principalmente tubazioni, vecchi o nuovi allacci di corrente con cavi penzolanti. Non si tratta di problemi clamorosi, ma basterebbe davvero poco per rendere queste zone visivamente più accattivanti. Anche le aiuole circostanti necessitano di un importante intervento di maquillage. Considerando che a breve partiranno i lavori di rifacimento del marciapiede a monte della piazza, perché non pensare anche a sistemare il degrado a ridosso del solettone?