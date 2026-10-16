Sanremo, dalla Giunta via libera al finanziamento da un milione di euro per Amaie Energia: rimborso entro 12 mesi

La Giunta comunale di Sanremo ha autorizzato un finanziamento fruttifero da un milione di euro a favore di Amaie Energia e Servizi S.r.l., con l'obiettivo di rafforzare temporaneamente la liquidità della società dopo il significativo ciclo di investimenti realizzato nel biennio 2025-2026. Il provvedimento, contenuto nella proposta di deliberazione della Giunta comunale numero 330 del 12 ottobre 2026, stabilisce le condizioni economiche e le modalità di restituzione del prestito. L'operazione si inserisce nel quadro delle valutazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale della società, che gestisce per conto del Comune diversi servizi pubblici, tra cui l'igiene urbana, il Mercato dei Fiori e il Parco Costiero-Pista ciclopedonale.

Il finanziamento avrà un tasso di interesse fisso del 2,35% annuo e dovrà essere erogato entro il 25 ottobre 2026. La durata prevista è di breve termine, con rimborso entro 12 mesi dalla data di erogazione. La restituzione del capitale dovrà avvenire integralmente in un'unica soluzione alla scadenza, insieme agli interessi maturati secondo le condizioni contrattuali. Un'eventuale proroga potrà essere concordata espressamente tra le parti, previa verifica delle rispettive condizioni finanziarie e dell'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie. La delibera precisa inoltre che il finanziamento non rappresenta un trasferimento definitivo di risorse, ma un'operazione temporanea e remunerata.

Gli investimenti e la necessità di ricostituire la liquidità

Alla base della decisione c'è la situazione finanziaria di Amaie Energia e Servizi, analizzata anche alla luce dell'evoluzione della posizione finanziaria netta e delle disponibilità di cassa in vista del 2027. Nella documentazione richiamata dalla Giunta, il presidente del Consiglio di amministrazione di Amaie Energia e Servizi e l'amministratore unico di Amaie S.r.l. hanno evidenziato come la società abbia attraversato, nel biennio 2025-2026, una fase di sviluppo caratterizzata da investimenti rilevanti, soprattutto per la realizzazione degli interventi finanziati attraverso il PNRR. Un ciclo di spesa che ha comportato un importante assorbimento di risorse finanziarie, pur in presenza di un sostanziale equilibrio economico della gestione e di un rafforzamento patrimoniale.

La necessità di intervenire sulla liquidità viene ricondotta, in particolare, al disallineamento temporale tra le uscite sostenute per gli investimenti e l'incasso dei relativi contributi pubblici. A questo si aggiungono gli effetti dell'aumento di capitale già realizzato, per il quale il conferimento di un immobile non ha comportato un incremento immediato delle disponibilità liquide. La società ha quindi proposto un intervento finalizzato a ricostituire un livello di liquidità coerente con le dimensioni raggiunte e con il ciclo di investimenti appena concluso. L'operazione, secondo quanto riportato negli atti, non viene presentata come una risposta a uno squilibrio economico strutturale, ma come uno strumento per gestire la fase successiva agli investimenti.

Le disponibilità previste fino al 2028

La documentazione esamina anche le prospettive finanziarie della società nel medio periodo. Al 7 settembre 2026, Amaie S.r.l. disponeva di una liquidità iniziale indicata in circa 2,94 milioni di euro. In base alle previsioni riportate negli atti, nell'ipotesi di concessione del finanziamento da un milione di euro ad Amaie Energia e Servizi, la liquidità prevista sarebbe pari a circa 1,4 milioni di euro a fine 2026, per poi attestarsi a 287mila euro a fine 2027 e a 292mila euro a fine 2028. Si tratta di stime elaborate sulla base delle valutazioni prudenziali relative alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie previste.

La delibera richiama inoltre un ulteriore intervento finanziario previsto a carico del Comune di Sanremo. È infatti contemplato un futuro aumento di capitale da 250mila euro, per il quale si procederà con un apposito provvedimento del Consiglio comunale. Il versamento dovrà essere restituito al Comune qualora l'aumento di capitale non venga perfezionato. In tal caso, la documentazione prevede anche la possibilità di valutare un ulteriore versamento di 250mila euro nel corso del 2027, in relazione alle successive scadenze di bilancio e alle nuove valutazioni congiunte sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

L'operazione non è un salvataggio

Un passaggio centrale del provvedimento riguarda la natura del finanziamento. La Giunta dà atto che, sulla base degli elementi esaminati e della corrispondenza intercorsa con gli amministratori delle società interessate, l'operazione non configura un intervento di ripianamento delle perdite o di salvataggio di un'azienda in crisi. Il riferimento normativo è all'articolo 14 del decreto legislativo 175/2016, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il finanziamento viene invece inquadrato come un intervento di ottimizzazione della liquidità a favore di Amaie Energia e Servizi, società che, come riportato nella proposta, ha chiuso in utile l'ultimo triennio, così come la controllante Amaie S.r.l. Gli amministratori hanno inoltre precisato che l'operazione non pregiudica né anticipa le future determinazioni sul percorso di razionalizzazione societaria, che saranno assunte dopo le necessarie verifiche patrimoniali e tecnico-economiche. Il finanziamento è quindi destinato a garantire una maggiore disponibilità di risorse nella fase successiva agli investimenti, senza sostituirsi alle successive valutazioni sulla struttura e sull'assetto delle società coinvolte.