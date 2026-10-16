Movimento 5 Stelle, sabato a Bordighera la riunione provinciale con Pirondini, Licheri, Matrisciano e Giordano

Il Movimento 5 Stelle si riunisce nel Ponente ligure per fare il punto sulle principali questioni che interessano il territorio e rafforzare la propria presenza nella provincia di Imperia. Sabato 17 ottobre, alle 11, nella sala della Croce Rossa di via Aurelia 122 a Bordighera, è in programma la riunione provinciale del Movimento, un'occasione di incontro e confronto aperta a iscritti, attivisti e simpatizzanti. L'appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti nazionali e regionali, chiamati a discutere delle priorità locali e delle prospettive politiche del Movimento. L'iniziativa punta a favorire il dialogo con chi vive quotidianamente le criticità del territorio, raccogliendo proposte e osservazioni sui temi più sentiti dalla cittadinanza.

Tra i partecipanti figurano Stefano Giordano, consigliere regionale e coordinatore del M5S Liguria, i senatori della Repubblica Luca Pirondini ed Ettore Licheri e Susy Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali del Movimento 5 Stelle. La presenza di esponenti di diversi livelli istituzionali rappresenterà un'occasione per affrontare le questioni del Ponente ligure anche alla luce delle iniziative politiche portate avanti a livello regionale e nazionale. L'obiettivo è mettere a confronto le esigenze della provincia di Imperia con le proposte del Movimento, individuando possibili percorsi di intervento e consolidando il collegamento tra i rappresentanti istituzionali e le realtà locali.

Sanità, lavoro, trasporti e infrastrutture saranno alcuni dei principali argomenti al centro dell'assemblea. Si tratta di questioni particolarmente rilevanti per il territorio imperiese, dalla necessità di garantire servizi sanitari adeguati alle esigenze della popolazione fino ai collegamenti e alle opportunità occupazionali. Il confronto sarà inoltre l'occasione per riprendere il percorso politico e programmatico avviato attraverso Nova 2026, il processo deliberativo del Movimento 5 Stelle. La tappa provinciale si era svolta la scorsa primavera a Ventimiglia e aveva rappresentato un momento di partecipazione e raccolta di contributi sulle priorità da affrontare. I temi emersi da quel percorso costituiranno un riferimento per la discussione di sabato, con l'intento di tradurre le istanze territoriali in proposte politiche concrete.

Un passaggio significativo dell'incontro sarà dedicato anche al radicamento del Movimento 5 Stelle sul territorio, con l'apertura ufficiale dei due Gruppi Territoriali di Sanremo e Ventimiglia. La nascita delle due realtà punta a rendere più stabile e capillare la presenza del Movimento nel Ponente, favorendo la partecipazione degli iscritti e il coinvolgimento di cittadini interessati alle attività politiche. I gruppi territoriali sono pensati come punti di riferimento per raccogliere segnalazioni, promuovere iniziative e mantenere un contatto diretto con le comunità locali. La riunione di Bordighera si presenta quindi come un momento di confronto sui temi amministrativi e sociali della provincia, ma anche come un'occasione per consolidare l'organizzazione del M5S in vista delle prossime sfide politiche.