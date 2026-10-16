Gli studenti scendono in piazza nell’Imperiese, i Giovani Democratici: "La politica li ascolti e dia risposte concrete"

Anche in provincia di Imperia gli studenti sono scesi in piazza per chiedere una scuola più forte, maggiori opportunità e prospettive concrete per il proprio futuro. Una mobilitazione che riporta al centro del dibattito il mondo dell'istruzione e le esigenze delle nuove generazioni, con richieste che, secondo i Giovani Democratici della provincia di Imperia, meritano attenzione e risposte da parte delle istituzioni e della politica.

Il movimento giovanile del Partito Democratico ha espresso la propria vicinanza alle ragazze e ai ragazzi che hanno scelto di manifestare, sottolineando la necessità di ascoltare le loro istanze senza liquidarle come una semplice protesta generazionale. Scuola, futuro, opportunità e dignità sono, secondo i Giovani Democratici, temi centrali che riguardano non soltanto chi oggi studia, ma l'intera società e le prospettive del Paese.

"Come Giovani Democratici della provincia di Imperia vogliamo dire con chiarezza che siamo dalla loro parte", si legge nel comunicato diffuso dal movimento. Una presa di posizione che punta a riconoscere il valore della mobilitazione studentesca e a sostenere le richieste di chi domanda condizioni migliori per il proprio percorso formativo e per l'ingresso nella vita adulta.

Nel documento viene evidenziato come le richieste degli studenti siano legittime e non possano essere considerate soltanto l'espressione di una generazione insoddisfatta. "Parlano di scuola, di futuro, di opportunità, di dignità e di un Paese che troppo spesso chiede ai giovani di aspettare", sottolineano i Giovani Democratici, evidenziando la necessità di superare una visione che tende a rinviare nel tempo le risposte alle esigenze delle nuove generazioni.

Da qui l'appello rivolto alla politica, chiamata ad assumersi la responsabilità di ascoltare e coinvolgere maggiormente i giovani nelle scelte che li riguardano. Non basta parlare delle nuove generazioni: occorre dare spazio alle loro richieste e trasformarle in azioni concrete, riconoscendo agli studenti un ruolo attivo nel dibattito pubblico e nella definizione delle politiche per l'istruzione.

"La politica, tutta, dovrebbe avere l'umiltà di ascoltare chi oggi studia e domani dovrà costruire il nostro Paese. Non basta parlare dei giovani: bisogna ascoltarli, coinvolgerli e fare proprie le loro battaglie", è il messaggio lanciato dal movimento provinciale, che ribadisce la volontà di continuare a portare queste istanze all'interno della propria attività politica.

La presa di posizione si conclude con un richiamo al valore dell'istruzione come investimento collettivo. Una scuola più giusta, moderna e inclusiva non rappresenta soltanto un obiettivo degli studenti, ma una necessità per il futuro di tutta la comunità. Per i Giovani Democratici della provincia di Imperia, sostenere le rivendicazioni emerse dalla piazza significa quindi contribuire a costruire un sistema scolastico capace di offrire maggiori opportunità e di rispondere alle aspettative delle nuove generazioni.