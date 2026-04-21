Ventimiglia, il Consiglio Regionale approva all’unanimità un atto di solidarietà alle Forze dell’Ordine dopo il raid vandalico

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato all’unanimità un atto di solidarietà alle Forze dell’Ordine, proposto dal consigliere regionale Veronica Russo e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, a seguito dei gravi episodi vandalici avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Ventimiglia. Ignoti hanno preso di mira diversi mezzi della Polizia di Frontiera parcheggiati in via Ruffini, nei pressi della caserma di piazza della Libertà, rendendo inutilizzabili almeno quattro autovetture attraverso il taglio degli pneumatici, oltre a un ulteriore veicolo del Commissariato locale. Un’azione che appare mirata e organizzata.

“Non possiamo derubricare quanto accaduto a un semplice atto vandalico – afferma Veronica Russo –. Qui siamo di fronte a un attacco diretto a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. Colpire le Forze dell’Ordine significa colpire lo Stato e i valori di legalità che rappresenta”. Russo sottolinea inoltre la delicatezza del contesto territoriale: “Ventimiglia è un punto nevralgico per la gestione dei flussi transfrontalieri e per il contrasto ai traffici illeciti. Proprio per questo, chi opera su quel territorio merita non solo rispetto, ma il massimo sostegno da parte delle istituzioni”.

Con l’atto approvato, il Consiglio Regionale impegna il Presidente e la Giunta a manifestare formalmente la vicinanza della Regione e a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza e la tutela del personale impegnato nei servizi di controllo del territorio. “Questo documento – conclude Russo – nasce da una volontà chiara e condivisa: far sentire concretamente la presenza delle istituzioni accanto a chi, ogni giorno, è in prima linea per garantire sicurezza e legalità”. Un segnale unitario forte, condiviso da tutte le forze politiche, a sostegno delle Forze dell’Ordine e del loro operato.