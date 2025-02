Sanremo: in attesa del 14 febbraio prosegue il botta e risposta, Vannacci a Quesada "Si trasut e sicc e ti se mis e chiatt”

Nuova risposta del generale Roberto Vannacci al segretario provinciale del Pd, Cristian Quesada, in quella che si è trasformata in una vera e propria querelle a suon di video sui social. Il botta e risposta è arrivato dopo la conferma della presenza dell’Europarlamentare a Sanremo, per la presentazione del suo ultimo libro, nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’ del Casinò, venerdì 14 in pieno Festival di Sanremo. "Se davvero crede nel confronto aperto e nel rispetto delle opinioni diverse – aveva detto Quesada - lo dimostri nei fatti. Sarò presente per portare una voce critica e confrontarmi direttamente con lui”.

E, in quella che ci auguriamo sia l’ultima risposta (dando a tutti appuntamento al 14 febbraio) Vannacci ha parzialmente raccolto il guanto di sfida: “Alla fine della presentazione si potranno fare le domande e, quindi, potrà farle anche lui”. Ma non accetta di trasformare la presentazione in un dibattito tra i due “E’ trasut e sicc e se mis e chiatt” ha detto Vannacci nel suo video, accusando Quesada di voler trasformare la sua presenza a Sanremo a suo favore.

“E no - termina Vannacci in risposta al segretario PD - se vuoi potrai fare delle domande, come gli altri presenti. Ci vediamo il 14 febbraio a Sanremo”.