Taggia celebra i 100 anni di Giovanni Brucoli: grande festa all’RSA Ospedale di Carità Onlus (Foto)

Festa e grande emozione questa mattina presso l’RSA Ospedale di Carità Onlus di Taggia, dove è stato celebrato il 100° compleanno dell’ospite Giovanni Brucoli, circondato dall’affetto del personale, degli altri ospiti e delle istituzioni locali.

All’evento hanno preso parte il direttore della struttura Massimiliano Borioli, il vicesindaco Espedito Longobardi e l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni, che hanno voluto rendere omaggio a un traguardo di vita così significativo. Durante la cerimonia è stata consegnata al festeggiato una pergamena ufficiale a nome del sindaco Mario Conio e di tutta l’amministrazione comunale, come segno di stima, riconoscenza e vicinanza da parte della città di Taggia.

Un momento semplice ma carico di significato, che ha unito istituzioni e comunità nel celebrare un secolo di vita, memoria ed esperienza.