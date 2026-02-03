 / Eventi

Eventi | 03 febbraio 2026, 11:17

Taggia celebra i 100 anni di Giovanni Brucoli: grande festa all’RSA Ospedale di Carità Onlus (Foto)

Alla presenza dei rappresentanti comunali, consegnata una pergamena a nome del sindaco e dell’amministrazione

Festa e grande emozione questa mattina presso l’RSA Ospedale di Carità Onlus di Taggia, dove è stato celebrato il 100° compleanno dell’ospite Giovanni Brucoli, circondato dall’affetto del personale, degli altri ospiti e delle istituzioni locali.

All’evento hanno preso parte il direttore della struttura Massimiliano Borioli, il vicesindaco Espedito Longobardi e l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni, che hanno voluto rendere omaggio a un traguardo di vita così significativo. Durante la cerimonia è stata consegnata al festeggiato una pergamena ufficiale a nome del sindaco Mario Conio e di tutta l’amministrazione comunale, come segno di stima, riconoscenza e vicinanza da parte della città di Taggia.

Un momento semplice ma carico di significato, che ha unito istituzioni e comunità nel celebrare un secolo di vita, memoria ed esperienza.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium