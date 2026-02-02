Sanremo 2026, effetto duetti: Serena Brancale vola nelle quote, ritorna il toto-squalifica con Morgan

L’annuncio ufficiale dei duetti della serata cover ha rimescolato le carte del Festival di Sanremo 2026, con effetti immediati anche sulle valutazioni dei bookmaker. A sorprendere tutti è Serena Brancale che, venerdì sera, salirà sul palco dell’Ariston con una personale versione di “Besame Mucho” insieme a Delia e Gregory Porter.

Secondo quanto riportato da Agipronews, la quota per la vittoria finale dell’artista pugliese è letteralmente crollata: da 16 a 3,50 su Sisal, rendendola la nuova favorita. Alle sue spalle resistono Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, entrambi offerti a 6,50 su Snai, stessa quota assegnata all’emergente rapper Sayf, al debutto assoluto al Festival.

Meno entusiasmo, invece, per Fulminacci e Ditonellapiaga, proposti a 15, nonostante siano tra i più apprezzati dopo i primi ascolti. Situazione simile per Ermal Meta, sceso rapidamente dalla quota 8 della scorsa settimana all’attuale 16, ma ancora grande favorito per il Premio della Critica, dato a 3,50.

SQUALIFICA – L’ultima esclusione dal Festival risale al 2020, un episodio diventato iconico nella storia della kermesse. Il celebre “che succede?” pronunciato da Morgan davanti all’abbandono del palco di Bugo continua ancora oggi a circolare sul web. Proprio il ritorno di Morgan all’Ariston, seppur limitato alla serata cover in gara con Chiello, ha riacceso il toto-squalifica. Un’ipotesi che per i bookmaker non è affatto remota, con l’opzione offerta a 9 volte la posta.