Sanremo: residenti e proprietari di seconde case tornano all'attacco in via Vallarino "Il Comune ci dica finalmente qualcosa!"

Tornano a protestare i proprietari degli appartamenti di via Vallarino, strada privata di Sanremo che, a metà della strada continua a sprofondare da anni.

Da tempo siamo più volte tornati sull’argomento e, regolarmente dal Comune hanno evidenziato che, essendo la strada privata, l’intervento spetta ai proprietari della stessa. Secondo i classici ‘rumors’ che arrivano da via Vallarino il problema risiede nel fatto che sembra praticamente impossibile mettere tutti d’accordo, tra chi non è interessato dal problema, chi transita solamente di fronte alla frana e chi, invece, ci vive sopra.

Uno dei residenti, Gianantonio Bevilacqua, sostiene come, nell’ottobre del 2021, il Comune avesse inviato agli amministratori degli stabili prospicienti la frana, una raccomandata nella quale comunicava di aver affidato gli incarichi per la relazione geologica e modellazione sismica (per l’importo di 3.567,92€) nonché per il progetto esecutivo, direzioni lavori e coordinamento sicurezza (per l’importo di 9.572,28€) stabilendo che, dopo la redazione del progetto stesso, si sarebbe provveduto ad appaltare le opere mediante regolare gara ai sensi del Codice dei Contratti.

“Da allora, e sono passati tre anni e mezzo – dice Bevilacqua - nulla si è mosso ed anzi tutto fa pensare che l’Amministrazione sia tutt’altro che disposta a dare seguito a quanto promesso. Noi residenti di via Vallarino, oltre ad un danno economico derivante dalla riduzione del valore dei propri immobili, attendono come ineluttabile che prima o poi si possano verificare problemi legati alla sicurezza delle persone e dei palazzi prospicienti la frana”.

Come detto la diatriba si è aperta più volte, tra residenti e Comune, con palazzo Bellevue che aveva confermato in tutte le occasioni che dovevano essere i residenti ad eseguite i lavori. I molti proprietari di seconde case di via Vallarino, dal canto loro tornano a puntare l’indice contro il Comune, reo di far pagare loro la Tari, associando per ogni appartamento, un numero di occupanti ‘virtuali’ sulla base dei metri quadrati invece che sulla base dei reali occupanti: “Basti pensare – dice Bevilacqua - che un appartamento che supera 80 mq deve pagare una TARI come se fosse abitato da quattro persone (cinque nella cartella dell’anno precedente) anche se ufficialmente dichiarata con un solo occupante. Su circa 47mila abitazioni, 21mila non sono stabilmente occupate, essendo seconde case spessissimo di non residenti che da sempre hanno contribuito a mantenere la salute economica della città. Ora sono ormai considerati solo un bancomat da cui spillare risorse senza ricevere nulla in cambio. Situazione emblematica la nostra in via Vallarino, in uno dei quartieri più eleganti di Sanremo dove una importante frana stradale, ormai presente da molti anni, sta creando ingenti disagi sia economici sia in termini di viabilità e di sicurezza”.