Aumentano le malattie sessualmente trasmissibili in Liguria: +40% nell’Imperiese, il tema arriva in Consiglio regionale

Crescono i casi di malattie sessualmente trasmissibili in Liguria, con un aumento particolarmente significativo nella provincia di Imperia. A sollevare il tema in Consiglio regionale è stato il consigliere Enrico Ioculano (Pd), che ha chiesto alla Giunta i dati dettagliati per singola ex Asl e un rafforzamento delle politiche di prevenzione e informazione. Secondo quanto evidenziato da Ioculano, negli ultimi cinque anni nell’Imperiese l’incremento delle infezioni sessualmente trasmissibili ha raggiunto il 40%, un dato che richiede interventi mirati e strutturali, soprattutto sul fronte della sensibilizzazione, in particolare tra i più giovani.

A rispondere è stato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che ha ricordato come la Regione abbia già messo in campo campagne di comunicazione rivolte ai giovani per ridurre i comportamenti a rischio. Nicolò ha inoltre spiegato che l’aumento dei casi è in parte legato a una maggiore sensibilità diagnostica e a controlli più efficaci. L’assessore ha comunque riconosciuto che il fenomeno merita un ulteriore approfondimento, sottolineando come la riforma della sanità rappresenti un’occasione per uniformare i processi di screening sul territorio regionale e rafforzare le azioni di prevenzione.