Milano-Sanremo 2025: pronti... via! La città dei fiori è pronta ad accogliere la classicissima, la guida completa per seguirla (Foto)

Il centro della città, come sempre, è off-limits per le installazioni della Rcs e le transenne sono state sistemate per la giornata dedicata alla ‘Milano-Sanremo’, la classicissima di primavera, che oggi vedrà anche il ritorno della gara femminile. Le strade della città dei fiori sono state tutte risistemate e sono pronte ad accogliere i campioni delle due ruote, sia maschi (che partiranno da Pavia) che femminile (al via da Varazze).

C’è l’incognita del maltempo, che incombe su tutto il percorso, anche se i previsori annunciano la possibilità di qualche acquazzone qua e là, sia prima del Turchino che sulla costa ligure ma anche quella di avere il sole nel momento dell’arrivo di via Roma. Una serie di perturbazioni, infatti, gireranno su tutto il Nord Ovest della penisola e potranno creare qualche problema con piogge e temporali, anche se le temperature non dovrebbero essere come nel 2013 quando la corsa venne addirittura sospesa prima del Turchino, con i corridori trasferiti in Liguria sui pullman per poi ripartire ed arrivare comunque a Sanremo sotto la pioggia.

IL PERCORSO

La partenza avverrà da Pavia, con i corridori che si dirigeranno a nord verso Milano, riprendendo così il tradizionale avvio della corsa. Dopo aver attraversato la Certosa di Pavia, il gruppo toccherà Casteggio e Voghera, prima di una deviazione che lo porterà verso Rivanazzano e Salice Terme. Da qui si tornerà sul tracciato classico a Tortona, per poi proseguire lungo il percorso che da oltre 110 anni collega Milano con la Riviera di Ponente.

Attraversando Ovada, la corsa raggiungerà il Passo del Turchino, valico simbolico che segnerà il passaggio dalla Pianura Padana alla costa ligure. La discesa porterà i corridori fino a Genova-Voltri, da dove inizierà il lungo tratto costiero lungo la statale Aurelia, attraversando località come Varazze, Savona, Albenga e Imperia. Rispetto a edizioni passate, il percorso non includerà la salita delle Manie, presente nel tracciato tra il 2008 e il 2013.

Superata San Lorenzo al Mare, il gruppo entrerà nella fase decisiva della corsa. Qui si affronteranno le classiche asperità che precedono l’arrivo a Sanremo, con i corridori impegnati sulle salite dei Capi, ovvero Mele, Cervo e Berta. A circa 22 chilometri dal traguardo, ecco la Cipressa, lunga 5,6 chilometri con una pendenza media del 4,1%. Questo tratto, introdotto nel 1982, rappresenta il primo vero punto di selezione della gara, seguito da una discesa molto tecnica che riporterà la corsa sulla statale Aurelia.

A 9 chilometri dall’arrivo, inizierà la storica ascesa del Poggio di Sanremo, inserita nel 1961 e spesso decisiva per l’esito della corsa. Pur non essendo particolarmente dura, con i suoi 3,7 chilometri di lunghezza e una pendenza media inferiore al 4%, il Poggio presenta tratti con pendenze fino all’8%, che spesso favoriscono gli attaccanti. Il tratto è caratterizzato da una carreggiata ristretta e da quattro tornanti nei primi due chilometri, elementi che possono rivelarsi fondamentali per chi cerca di staccare gli avversari.

La successiva discesa è una delle sezioni più spettacolari e tecniche dell’intera corsa. Con una carreggiata stretta e numerosi tornanti, questo tratto richiede grande abilità e coraggio. Una volta rientrati sulla statale Aurelia, i corridori affronteranno l’ultimo tratto della corsa nel cuore di Sanremo. Gli ultimi chilometri si sviluppano su lunghi rettilinei cittadini e prevedono due curve decisive prima del traguardo. A 850 metri dall’arrivo, il gruppo affronterà una curva a sinistra su una rotatoria, mentre ai 750 metri si imboccherà l’ultima curva che porterà sulla retta finale di via Roma, storico teatro dell’arrivo della Milano-Sanremo.

LA CRONOTABELLA DELLA GARA

La Milano-Sanremo, anche quest'anno vedrà al via tanti protagonisti del ciclismo mondiale. Tutti gli occhi saranno puntati su Tadej Pogacar, già vincitore di UAE Tour e Strade Bianche, e che ha messo la Classicissima in cima alla lista dei desideri per questa stagione. Il campione del mondo di Zurigo 2024 avrà come principale rivale Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2023 e capitano di una Alpecin-Deceuninck che vedrà al via anche il campione uscente, Jasper Philipsen. Filippo Ganna e Jonathan Milan, entrambi in evidenza alla Tirreno Adriatico, guideranno le speranze italiane, con il velocista della Lidl Trek che spartirà la leadership con Mads Pedersen. Oltre a Michael Matthews, secondo nel 2024, saranno da seguire corridori in grande forma come Thomas Pidcock, Magnus Cort Nielsen, Maxim Van Gils e Olav Kooij. Saranno presenti al via anche ex vincitori della prova come John Degenkolb (2015), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022).

LA SANREMO WOMEN

Quest’anno tornano a correre anche le donne sulle strade della ‘Sanremo’. Per loro la partenza avverrà da Genova e il percorso in Liguria sarà lo stesso dei colleghi uomini, con tanto di Capo Berta, Cipressa e Poggio. L’arrivo per le donne, in via Roma, è previsto intorno alle 14 mentre quello degli uomini, a seconda della tabella di marcia, tra le 16 e le 17.

E' stato annunciato l'elenco partenti della Sanremo Women, corsa che fa il suo ritorno in calendario dopo un'assenza di 20 anni. I 156 km da Genova a Sanremo (con la Liguria grande protagonista nell'anno in cui è Regione Europea dello Sport) saranno teatro di una sfida tra le più grandi protagoniste del ciclismo femminile, con il dorsale numero 1 sulle spalle di Lotte Kopecky. La campionessa del mondo farà il suo esordio stagionale alla Classicissima in una SD Worx - Protime che potrà contare anche sulla campionessa europea Lorena Wiebes. La principale rivale di Kopecky sarà la sua ex compagna di squadra Demi Vollering, vincitrice della Strade Bianche Women Elite e capitana di un'ambiziosa FDJ - Suez. Sempre tra le olandesi saranno da seguire Marianne Vos, che dividerà la leadership in squadra con Pauline Ferrand-Prévot, e la campionessa del mondo Under 23 Puck Pieterse. In casa Italia grande attesa per Elisa Longo Borghini, vincitrice dell'UAE Tour Women, e per Elisa Balsamo, andata a segno al Trofeo Binda di domenica scorsa. Annunciate al via anche la campionessa olimpica Kristen Faulkner e la vincitrice del Tour de France Femmes Katarzyna Niewiadoma.

TUTTI I DIVIETI E LE STRADE CHIUSE

In piazzale Carlo Dapporto sarà vietata la sosta (con rimozione forzata), dalle 21 di mercoledì, alle 11 di domenica. Le aree saranno riservate ai mezzi dell’organizzazione. Divieto di transito e sosta anche in corso Mombello, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato e comunque fino al completo smontaggio delle strutture. Anche in questo caso le aree saranno riservate alle strutture e ai mezzi necessari per l’allestimento dell’arrivo della corsa. I proprietari dei posti auto privati, nel garage adiacente alla banca Bper, fino alle 13 di sabato potranno transitare a velocità ridotta.

Divieto di sosta anche in via Roma, con rimozione forzata dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato mentre sarà vietato il transito in via Feraldi, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato. In via Nino Bixio gli stalli di sosta a pagamento e quelli riservati ai veicoli a due ruote (dall’intersezione con via Roma a quella con corso Mombello saranno vietati alla sosta, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato. Sarà consentita la sosta consentita agli aventi diritto negli stalli riservati a disabili, carico e scarico e parcheggi riservati alle forze dell’ordine, di fronte agli uffici del Giudice di Pace.

Sempre in via Nino Bixio, su tutta la via ed in entrambi i lati, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 21 di sabato prossimo. Sabato sarà vietato il transito in via Roma, tra via Asquasciati e piazza Cesare Battisti, tra l’una di notte e le 23. Stesso divieto, ma dall’una alle 19, nella parte inferiore di via Carli. Verrà instaurato il senso unico con direzione Ponente in via Roma, tra via Manzoni e via Asquasciati, dall’una alle 13. Quindi, dalle 13 alle 19 sarà vietato il transito. Per quanto riguarda via Asquasciati, la direzione obbligatoria in fondo alla strada sarà verso il sottopasso Croce Rossa, dall’una alle 13. E, in proposito al sottopasso, sarà vietato l’accesso ai veicoli diretti in via Roma, dall’una alle 19.

In via San Francesco, dall’intersezione con via Roglio a piazza Colombo, sarà vietato il transito tra le 13 e le 19 di sabato. In via Manzoni, dall’intersezione con via Roma all’ingresso del parcheggio Medaglie d’Oro, sarà instaurato il divieto di sosta tra l’una e le 19. In corso Imperatrice e largo Nuvoloni, dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal, è previsto il divieto di sosta dalle 6 alle 24. I servizi pubblici di linea, dalle 10 al ripristino delle corse regolari faranno capolinea proprio in largo Nuvoloni. In via Duca D'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in entrambi i lati, dalle 6 alle 18.

Divieto di sosta in via Grande Torino e lungomare Italo Calvino (eccetto lato monte tra il Decò e la bretella con via Rava), dalle 6 alle 21. Sarà sospesa la circolazione sul lungomare Calvino (carreggiata a monte) e via Nino Bixio (comprese le traverse), dalle 13 fino alla fine della corsa (è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito delle corse muniti dello speciale contrassegno di riconoscimento).

Sospensione della circolazione in: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo, dalle 13 a fine passaggio della gara (sarà possibile una temporanea riapertura alla circolazione veicolare in rondò Garibaldi, corso Cavallotti e delle traverse che vi si aggettano ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile, sulla base delle disposizioni impartite dal responsabile dell’Ordine Pubblico).

Sospesa la circolazione anche nei tratti di via Duca d'Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d'Olivi della frazione di Poggio e su tutte le traverse, dalle 13 ad avvenuto transito della corsa ciclistica maschile (i possessori di posto auto privato possono transitare, adottando le dovute cautele e secondo le istruzioni degli Agenti ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile).

In occasione delle due competizioni ciclistiche e in modo di garantire lo svolgimento in sicurezza, è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare in ambedue i sensi di marcia, nei tratti interessati dal percorso che, con lo stesso itinerario per entrambe le gare, si snoda da Capo Cervo fino all’arrivo nella città di Sanremo. "La sospensione, su parere positivo espresso da ciascun Comune interessato - si spiega nella nota -, è stata disposta, per settori, 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti in ciascuna tratta e fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile 'fine gara', per entrambe le competizioni."

In particolare, per la prima edizione della 'Milano – Sanremo' femminile, per la quale è previsto l’ingresso in provincia alle 13:08, la circolazione sarà sospesa dalle ore 12.38 a Capo cervo e, a seguire, nelle altre tappe 30 minuti prima del transito delle concorrenti. Per la tradizionale 'Milano – Sanremo', invece, che farà ingresso in provincia alle 15.38, il traffico veicolare sarà sospeso, con le stesse modalità della gara femminile, a partire dalle 15:08 a Capo Cervo e, di seguito, nelle altre tratte del percorso.

Come di consueto, comunque, le Forze dell’Ordine seguiranno costantemente l’andamento della gara in modo da eventualmente adeguare le tempistiche relative alla sospensione della circolazione. Sono esclusi dai predetti divieti i mezzi di soccorso. Inoltre, analogamente alle precedenti edizioni della 'Milano-Sanremo', dalle 8 alle 18 sarà interdetto, in entrambi i sensi di marcia, il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia.

I percorsi alternativi consigliati sono: Autostrada dei Fiori, Aurelia bis e corso Inglesi. I veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio fino alle 13. Quelli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da sottopasso Croce Rossa a piazzale Carlo Dapporto) fino alle 13.

LA MILANO-SANREMO IN TUTTO IL MONDO

Entrambe le gare saranno trasmesse a livello globale grazie a un'ampia rete di emittenti che garantiranno copertura live, aggiornamenti di notizie e highlights.

In Italia Rai trasmetterà la diretta integrale a partire dalle 10.05 su RaiSport HD con passaggio di rete alle 13.20 su Rai 2 dove verranno mostrate le fasi finali della prova femminile. Una volta terminata, la linea passerà nuovamente alla corsa maschile. La diretta integrale sarà visibile sempre dalle 10.05 anche sulla piattaforma RaiPlay.

Discovery + trasmetterà entrambi gli eventi in diretta integrale e on demand per il pubblico internazionale. La Classicissima andrà in onda anche su Eurosport e, in Gran Bretagna, su TNT Sports. In Europa, la corsa sarà seguita da diverse emittenti. Gli appassionati belgi potranno seguire entrambe le corse in diretta su RTBF, VTM e VRT. In Svizzera, SRG assicurerà la trasmissione live della gara maschile, mentre in Slovenia Planet TV offrirà sia la diretta che gli highlights. Nei Paesi Bassi, NOS fornirà aggiornamenti di notizie.

Fuori dai confini europei, in Giappone, JSPORTS trasmetterà la corsa maschile in diretta, portando l’emozione dell’evento agli appassionati asiatici. Lo stesso farà in Cina Zhibo Tv. In Australia, SBS offrirà la copertura live di entrambe le gare, maschile e femminile, mentre in America Latina DirecTV trasmetterà l’evento in diretta e con sintesi dei momenti salienti. Gli appassionati di Nuova Zelanda, regione MENA e Africa potranno seguire la competizione grazie ai servizi di streaming live di Staylive.

Anche il Nord America sarà coinvolto nella trasmissione dell’evento. In Canada, FloSports garantirà la copertura in diretta, mentre negli Stati Uniti la gara sarà trasmessa live su MAX. Grazie a questa copertura globale, gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo potranno seguire le emozionanti sfide della prima classica monumento dell'anno.

(Sopra l'arrivo dello scorso anno e, nella gallery, i preparativi della città e la presentazione delle squadre di ieri)