Auto in fiamme sull’Aurelia Bis a Valle Armea: paura tra gli automobilisti, traffico rallentato ma nessun ferito

Qualche momento di paura, questa mattina poco dopo mezzogiorno in Aurelia Bis, all’altezza di Valle Armea, per l’incendio occorso ad un’auto che stava viaggiando in direzione Sanremo.

Ancora da appurare i motivi del rogo, avvenuto mentre l’auto era in marcia. Sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento le fiamme in pochi minuti, senza riuscire ad evitare la parziale distruzione del mezzo.

Il traffico è stato rallentato per consentire i soccorsi. Non si sono registrati feriti.