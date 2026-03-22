Sanremo: cinghiale solitario tra le case di Bussana, ormai presenza abituale anche sulle spiagge della Riviera ligure

Non è più una rarità, ma quasi una consuetudine: i cinghiali continuano a spingersi sempre più vicino alle case, arrivando persino sulle spiagge. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera a Bussana, frazione di Sanremo, dove un cinghiale solitario è stato avvistato mentre cercava cibo tra le vie della frazione matuziana. A sorprendere, in questo caso, è stata proprio la solitudine dell’animale. Più spesso, infatti, i residenti segnalano la presenza di vere e proprie “allegre famigliole” di ungulati, composte da adulti e piccoli al seguito. Questa volta, invece, l’esemplare si aggirava da solo, probabilmente in cerca di rifiuti o avanzi facili da reperire.

Negli ultimi anni, la presenza dei cinghiali nei centri urbani è diventata un fenomeno sempre più diffuso. Complice la disponibilità di cibo, tra cassonetti e scarti, e la riduzione degli habitat naturali, questi animali si sono progressivamente adattati alla vita urbana, perdendo parte della naturale diffidenza verso l’uomo. Non mancano le preoccupazioni. Oltre ai danni a giardini e strutture, cresce il timore per la sicurezza, soprattutto nelle ore serali. Le amministrazioni locali continuano a monitorare la situazione, mentre si moltiplicano gli appelli a non lasciare rifiuti accessibili e a mantenere comportamenti prudenti in caso di incontro ravvicinato.

Quello di Bussana è solo l’ennesimo episodio di una convivenza sempre più stretta – e complessa – tra uomo e fauna selvatica, destinata con ogni probabilità a restare una realtà con cui fare i conti anche in futuro.