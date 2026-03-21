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Cronaca | 21 marzo 2026, 13:39

Ventimiglia, auto lasciata 'in bilico' sul ciglio della strada a San Secondo (Foto)

E' successo nella notte all'angolo con via delle Gerbere

Ventimiglia, auto lasciata 'in bilico' sul ciglio della strada a San Secondo (Foto)

Auto abbandonata 'in bilico' sul ciglio della strada. E' successo nella notte nel quartiere di San Secondo, all'angolo con via delle Gerbere, a Ventimiglia.

Alcuni cittadini, avendo trovato la macchina 'parcheggiata' in modo inusuale, hanno così allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti ma le forze dell'ordine sono intervenute per capire se l'auto possa essere stata rubata e poi abbandonata o se si trattasse semplicemente di un 'parcheggio artistico'.

Elisa Colli

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