Ventimiglia, auto lasciata 'in bilico' sul ciglio della strada a San Secondo (Foto)

Auto abbandonata 'in bilico' sul ciglio della strada. E' successo nella notte nel quartiere di San Secondo, all'angolo con via delle Gerbere, a Ventimiglia.
Alcuni cittadini, avendo trovato la macchina 'parcheggiata' in modo inusuale, hanno così allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.
Fortunatamente non sembrano esserci feriti ma le forze dell'ordine sono intervenute per capire se l'auto possa essere stata rubata e poi abbandonata o se si trattasse semplicemente di un 'parcheggio artistico'.