Controlli straordinari a Ventimiglia: sequestri, sanzioni e prevenzione rafforzata sul territorio (Foto)

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato, in un’azione coordinata che conferma un “amalgama istituzionale particolarmente efficace in termini operativi”. Nella giornata di venerdì scorso, con l’arrivo della stagione primaverile e l’avvicinarsi delle festività pasquali, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia ha messo in campo un’intensa attività di prevenzione, coinvolgendo personale delle Volanti, della Polizia Amministrativa e Scientifica, insieme all’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e alla polizia locale. L’operazione, coordinata dal Vice Questore Paolo Arena e disposta con ordinanza del Questore Lo Iacono, ha avuto come obiettivo principale la prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza pubblica, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Controlli mirati e unità cinofile in azione

Con l’impiego dei cani antidroga Hura e Teo, le forze dell’ordine hanno monitorato e perlustrato le principali zone sensibili, tra cui via Cavour, corso Genova e via Roma, oltre ai luoghi di ritrovo giovanili. Parallelamente, sono state effettuate identificazioni a campione e controlli in tre esercizi pubblici, con l’obiettivo di rendere “più tangibile la percezione di sicurezza” tra i cittadini. Prosegue inoltre il “Progetto Fiducia”, che prevede pattugliamenti appiedati nelle fasce orarie più delicate, in particolare durante la chiusura dei negozi, per prevenire furti e azioni predatorie. Nel corso del servizio è stata condotta anche un’attività anticontraffazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Significativo il risultato: ben 194 borse contraffatte sequestrate, un intervento che ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei commercianti locali.

I numeri confermano l’intensità dell’operazione:

61 persone identificate, di cui 10 cittadini stranieri

7 soggetti positivi ai controlli

25 veicoli controllati

1 auto rubata recuperata e restituita al proprietario

10 verbali al Codice della Strada, per infrazioni varie

8.000 euro di sanzioni complessive

1 fermo amministrativo e 1 sequestro

Sul fronte stupefacenti, sono state effettuate 3 ispezioni, con 2 segnalazioni per uso personale e il sequestro complessivo di 6,12 grammi di hashish. In un caso, la sostanza è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione di un cittadino straniero; in un altro, durante un controllo stradale. Segnalato anche un episodio di “ubriachezza molesta”, con un cittadino sanzionato amministrativamente. L’attività si inserisce in una strategia più ampia di controllo e prevenzione, che punta a garantire sicurezza soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di persone. Un impegno che, come dimostrato dai risultati e dal riscontro positivo della cittadinanza, resta centrale per la tutela dell’ordine pubblico.