Sanremo: pioggia e infiltrazioni al Ruffini-Aicardi in Valle Armea, disagi al Mercato dei Fiori ma lezioni regolari

La pioggia ha nuovamente creato alcuni disagi, questa mattina, all’interno dell’istituto scolastico ‘Ruffini-Aicardi’, ospitato nella struttura del Mercato dei Fiori di Valle Armea, nella zona industriale di Sanremo. A causa delle precipitazioni e dei lavori di sistemazione del tetto attualmente in corso, si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua in diversi punti dell’edificio.

Non è la prima volta che la scuola si trova a fronteggiare situazioni simili, ma fortuna ha voluto che questa mattina non fosse necessario sospendere le lezioni. Il tempestivo intervento degli operai impegnati nel cantiere, unito all’uso di secchi e stracci per contenere l’acqua, ha permesso di evitare problemi più gravi e di garantire la normale prosecuzione dell’attività scolastica. I lavori al tetto, avviati per risolvere in modo definitivo le criticità strutturali, richiederanno tempi non brevi, vista la vasta estensione della copertura del Mercato dei Fiori. Una situazione che rende complessi gli interventi e che, in caso di maltempo, continua a generare qualche inevitabile disagio.

Negli ultimi anni l’istituto Ruffini-Aicardi è stato più volte interessato da problemi legati alle infiltrazioni d’acqua, soprattutto in occasione di piogge intense. In passato si sono già verificati episodi che hanno portato allo spostamento temporaneo di alcune classi, alla chiusura di corridoi e aule e, in casi più critici, anche alla sospensione delle lezioni per motivi di sicurezza. Situazioni che hanno alimentato le richieste di interventi strutturali definitivi da parte di studenti, famiglie e personale scolastico, oggi finalmente avviati, seppur con le difficoltà legate alla complessità dell’edificio.