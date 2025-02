Sanremo: verso il Festival, prende forma il nuovo Green EniCarpet ed ecco la ruota panoramica in Pian di Nave (Foto)

A pochi giorni dall'inizio del 75° Festival di Sanremo, la città dei fiori si prepara a offrire spettacoli unici non solo sul palco dell'Ariston, ma anche all'esterno, con installazioni che promettono di incantare turisti e appassionati. In piazza Pian di Nave, è ormai pronta la ruota panoramica di Veralab, una delle attrazioni più attese della settimana festivaliera. Alta 28 metri, la ruota offrirà al pubblico un’esperienza imperdibile: un giro con vista mozzafiato sul lungomare sanremese. L’apertura ufficiale è fissata per domenica prossima, dalle 11 alle 18:30 tutti i giorni, per permettere a visitatori e cittadini di ammirare la città dall’alto in tutta la sua bellezza.

Ma Sanremo non si ferma qui. In via Matteotti, proprio davanti al Teatro Ariston, prende forma il nuovo Green EniCarpet, l’elemento scenografico che accoglierà artisti e personalità di rilievo durante il Festival. Come annunciato da Rai Pubblicità, la struttura è stata completamente ripensata per offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente. Il percorso sarà caratterizzato da una serie di archi luminosi che non solo illumineranno la strada, ma inviteranno anche il pubblico e i protagonisti della kermesse a interagire con la propria voce. L’installazione, infatti, è concepita per generare giochi di luce e suoni, mostrando simbolicamente come energie e diversità possano unirsi e creare armonia.

Con questi elementi scenografici, Sanremo punta a confermarsi non solo la capitale della musica italiana, ma anche un luogo di emozioni e spettacolo diffuso in tutta la città. Tra attrazioni panoramiche e scenografie interattive, il Festival 2025 si annuncia come un’esperienza indimenticabile, capace di coinvolgere spettatori e turisti in ogni angolo della città.

(Foto Erika Bonazinga)