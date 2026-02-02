Sanremo chiede più sicurezza per la frazione di Verezzo: rafforzati i controlli e in arrivo nuove telecamere nel quartiere

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha richiesto ufficialmente al Prefetto di Imperia, dott. Antonio Giaccari, il rafforzamento dei controlli sul territorio nella frazione di Verezzo, recentemente colpita da numerosi episodi di furti in abitazione. I fatti, riportati anche dalla stampa locale, hanno alimentato un crescente clima di preoccupazione tra i residenti, che hanno espresso un diffuso senso di insicurezza. Alla luce della situazione, il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande hanno sollecitato un’intensificazione della presenza delle Forze dell’Ordine, a supporto delle attività già svolte dalla Polizia locale.

Il Prefetto Giaccari, sentito il sindaco Mager, ha confermato nella mattinata di oggi l’attivazione di controlli mirati nella frazione. “È stata condivisa la necessità di rafforzare la vigilanza in un’area particolarmente colpita dagli episodi criminosi”, è stato riferito al termine del confronto istituzionale. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta lavorando alla definizione di un progetto di ampliamento della rete di videosorveglianza cittadina, collegata alle centrali operative delle Forze dell’Ordine. Tra gli interventi considerati prioritari figura proprio Verezzo, dove è prevista una specifica implementazione del sistema.

“L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e offrire maggiori tutele ai cittadini”, spiegano dal Comune, che ribadisce il proprio impegno a collaborare con tutte le istituzioni competenti per rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio e ai legittimi timori della popolazione.