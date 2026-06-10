Sanremo, raccolta rifiuti e decoro urbano: nuove osservazioni da Corso Garibaldi durante una passeggiata serale

Nel corso di una delle consuete Passeggiate per la Sicurezza organizzate dall’associazione Imprese per Sanremo, sono state effettuate alcune rilevazioni in corso Garibaldi, una delle arterie più frequentate del centro, con l’obiettivo di monitorare lo stato del decoro urbano e della pulizia cittadina. Le immagini raccolte intorno alle ore 22:30 mostrano la presenza di diversi sacchi di rifiuti lungo i marciapiedi della via, una situazione che, secondo l’associazione, merita attenzione e approfondimento, soprattutto in considerazione della vocazione turistica e internazionale della città.

Le fotografie e il video diffusi attraverso i canali dell’associazione vengono inoltre messi in relazione con le recenti dichiarazioni del presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini, che aveva definito l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti e le ecoisole intelligenti «una scelta moderna per una Sanremo più pulita». Alla luce di quanto documentato, l’associazione invita a una riflessione sull’efficacia delle attuali modalità di raccolta, ponendo una domanda che ritiene centrale nel dibattito: «Se questi episodi continuano a verificarsi, quali ulteriori miglioramenti possono essere introdotti per rendere il servizio ancora più efficiente?».

L’obiettivo dichiarato non è quello di alimentare polemiche, ma di contribuire a un confronto costruttivo su un tema che riguarda la qualità della vita dei residenti e l’immagine della città. Per questo motivo viene rinnovata la proposta di organizzare un confronto pubblico aperto alla cittadinanza, ad Amaie Energia e Servizi, all’Amministrazione comunale e agli organi di informazione, affinché il tema della raccolta dei rifiuti possa essere affrontato in maniera trasparente e condivisa, favorendo il dialogo tra istituzioni, gestore del servizio e cittadini.