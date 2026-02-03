 / Cronaca

Oltre mezzo metro di neve al Tenda: l'apertura domani, dopo il disgaggio valanghe in Francia, paesaggio da favola (Foto)

Le operazioni dalle 8 alle 9. Previsto il distacco artificiale anche al Maddalena, dove nelle prossime è atteso l'elicottero per le operazioni

Sono davvero da paesaggio incantato le immagini che arrivano dal Colle di Tenda, al confine tra Italia e Francia in territorio piemontese dove, sulla parte alta della Statale 20, sono scesi altri 50 centimetri di neve, in un inverno da sogno per le località sciistiche della nostra provincia. 

Il tunnel è chiuso dalle 21 di ieri e non aprirà prima di domani 4 febbraio, dopo che sul lato francese saranno effettuate le operazioni di distacco artificiale delle valanghe. 

La previsione di apertura è quindi domani nella fascia oraria 12.15-12.45. Ricordiamo che venerdì è in programma la Conferenza intergovernativa, con la quale verranno decise le nuove fasce di apertura della galleria a partire da sabato 7. 

Resta chiuso da Argentera al Confine di Stato anche il colle della Maddalena, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo dell'elicottero, che procederà con il disgaggio artificiale delle valanghe. Al momento non ci sono previsioni di riapertura.

