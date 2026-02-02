Maltempo: viabilità tra Liguria e Piemonte, dalle 21 Tenda chiuso per l’elevato rischio valanghe

L’ondata di maltempo in arrivo dal pomeriggio di oggi comporterà una nuova chiusura per il tunnel del Tenda. Come comunicato da Anas, a causa dell’elevato rischio di valanghe sul versante francese, il traforo internazionale chiuderà questa sera alle ore 21 per una durata indeterminata, in attesa del disgaggio preventivo che verrà eseguito non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

La chiusura del traforo obbligherà gli automobilisti a ricorrere a percorsi alternativi, in particolare utilizzando l’autostrada A6 Torino–Savona e la strada statale 28 del Colle di Nava, con possibili ripercussioni sulla viabilità e tempi di percorrenza più lunghi. Nel frattempo, sul territorio del Cuneese sono in corso nevicate, localmente anche di una certa intensità, che stanno interessando sia i fondovalle sia le aree montane, contribuendo a rendere più difficili le condizioni di guida.