Confartigianato Imperia in lutto per Francesco Barlaam, storico rappresentante dei tassisti

Confartigianato Imperia si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Francesco (Franco) Barlaam, già rappresentante della categoria dei tassisti. "Barlaam era un appassionato, un combattivo - dichara Barbara Biale, Segretario generale di Confartigianato Imperia -. Oggi piangiamo uno dei dirigenti più rappresentativi, che hanno fortemente partecipato alla vita dell'associazione contribuendo alla sua crescita. Una persona vera, che ricorderemo sempre per il suo legame con l'associazione e le persone che ne fanno parte".

"Per noi era il patron - afferma Claudio Delle Monache, Presidente provinciale della categoria dei tassisti - ho lavorato fianco a fianco con lui per oltre 25 anni. Una persona cordiale, simpatica, sempre disponibile, pronto ad aiutare. Mancherà a tutti".