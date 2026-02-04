 / Attualità

Attualità | 04 febbraio 2026, 11:46

Confartigianato Imperia in lutto per Francesco Barlaam, storico rappresentante dei tassisti

Il ricordo dell’associazione e della categoria: “Un combattivo appassionato, una persona vera. Per noi era il patron, sempre disponibile e vicino a tutti”

Confartigianato Imperia in lutto per Francesco Barlaam, storico rappresentante dei tassisti

Confartigianato Imperia si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Francesco (Franco) Barlaam, già rappresentante della categoria dei tassisti. "Barlaam era un appassionato, un combattivo - dichara Barbara Biale, Segretario generale di Confartigianato Imperia -. Oggi piangiamo uno dei dirigenti più rappresentativi, che hanno fortemente partecipato alla vita dell'associazione contribuendo alla sua crescita. Una persona vera, che ricorderemo sempre per il suo legame con l'associazione e le persone che ne fanno parte".

"Per noi era il patron - afferma Claudio Delle Monache, Presidente provinciale della categoria dei tassisti - ho lavorato fianco a fianco con lui per oltre 25 anni. Una persona cordiale, simpatica, sempre disponibile, pronto ad aiutare. Mancherà a tutti".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium