Confartigianato Imperia rientra in Assonautica: Diego Parodi nel Consiglio Direttivo provinciale dopo anni di assenza

Dopo alcuni anni di assenza, Confartigianato Imperia torna a far parte di Assonautica Imperia, segnando un passaggio rilevante per il comparto nautico del territorio. Il rientro è stato ufficializzato durante l’ultima assemblea con la nomina di Diego Parodi, presidente provinciale della categoria Servizi di Confartigianato Imperia, quale nuovo membro del Consiglio Direttivo di Assonautica.

“Sono onorato di rappresentare Confartigianato Imperia nell’ambito del nuovo Consiglio Direttivo di Assonautica Imperia e voglio ringraziare il Presidente Biagio Parlatore e gli altri membri del Consiglio per aver consentito il rientro, dopo qualche anno di assenza, di una delle più importanti associazioni di categoria italiane”, ha dichiarato Parodi. “Un rientro che, ne sono convinto, porterà benefici alla categoria e sarà foriero di importanti risultati”.

Il ritorno di Confartigianato Imperia in Assonautica Imperia rafforza la rappresentanza delle categorie professionali che operano quotidianamente nel settore nautico. La presenza nel Consiglio Direttivo consentirà di valorizzare il contributo degli artigiani della nautica — dalle maestranze specializzate nella manutenzione e riparazione delle imbarcazioni ai professionisti dei servizi collegati — garantendo una rappresentanza più completa di tutti gli attori della filiera nautica imperiese.