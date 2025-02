Sanremo: sbarra nuovamente aperta sulla pericolosa strada di Pian di Poma, in attesa dei lavori al 'Green Park' (Foto)

La cronica questione della sbarra che viene lasciata aperta sulla strada sterrata dietro il campo di atletica è sempre di attualità. D’altro canto la altrettanto cronica assenza di spazi di per i camper a Sanremo, costringe gli appassionati del turismo ‘viaggiante’ ad inventarsi i luoghi dove soggiornare e, anche in questo caso l’obiettivo di alcuni frequentatori ha colto nuovamente la sbarra aperta.

La strada sterrata, lo ricordiamo, è particolarmente pericolosa perché priva di protezione a mare e, tra l’altro, quando piove è un vero e proprio acquitrinio. Eppure molti campeggiatori la utilizzano per stazionare con i propri mezzi, anche perché particolarmente affascinante e con una splendida vista mare.

Intanto a Sanremo si attende la costruzione del ‘Green Park’, ovvero l’intervento della famiglia Catto (proprietaria del vicino Villaggio dei Fiori), che ha presentato negli anni scorsi un progetto da circa 4 milioni di euro senza costi per il Comune che, al contrario, incasserà il canone di 14 mila euro all’anno.

Il Green Park ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica. Un progetto che doveva essere contestualizzato a fianco del nuovo Palazzetto dello Sport che, invece, è sempre fermo al palo.

I lavori del Green Park, al contrario del palazzetto, stanno proseguendo e ci si augura che possano terminare il più presto possibile. Potrebbero terminare entro un anno e mezzo.

Rimane per ora il problema della sbarra a ridosso del campo di atletica che, al momento è un deterrente visto che non viene ‘lucchettata’ per ragioni di sicurezza. Purtroppo, però, in molti ne approfittano.