Bordighera, bando per la gestione della spiaggia e noleggio natanti: concessione demaniale di 6 anni

Il Comune di Bordighera ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione della spiaggia con servizio di noleggio natanti, in concessione demaniale comunale, per una durata di sei anni. La procedura, di tipo aperto, riguarda un appalto di servizi classificato con il codice CPV 92332000 – Servizi di impianti balneari, ed è disciplinata dalla Direttiva 2014/23/UE. Il valore stimato della concessione, al netto dell’IVA, è pari a 511.800 euro.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una valutazione basata prevalentemente sulla qualità del progetto presentato. La partecipazione non è riservata e l’intervento non è finanziato con fondi dell’Unione Europea. Le offerte dovranno essere presentate sulla piattaforma indicata nei documenti di gara, disponibili sul portale ARIA S.p.A.. È richiesta una garanzia provvisoria pari a 10.236 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 10.00 del 6 marzo 2026.

Per eventuali ricorsi è competente il TAR Liguria. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Dario Grassano, mentre il referente per informazioni è il dott. Marco Caria del Comune di Bordighera.