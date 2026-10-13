Francesco Bruzzone alla guida della Commissione Agricoltura della Camera, le congratulazioni di Confagricoltura Liguria

Il presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis, si è unito al messaggio del presidente nazionale della più antica Organizzazione agricola, Massimiliano Giansanti che, insieme ai componenti della Giunta esecutiva, ha espresso le più vive congratulazioni all’on. Francesco Bruzzone per il suo nuovo incarico di presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

"Confagricoltura - ha dichiarato il presidente Giansanti - augura buon lavoro e ribadisce la piena disponibilità a proseguire il percorso di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo agricolo, indispensabile per affrontare con efficacia le sfide dell’agricoltura italiana ed europea".

La Confederazione esprime inoltre un particolare ringraziamento all’on. Mirco Carloni per l’impegno con cui ha guidato la Commissione in questi anni, mantenendo un dialogo costante con le rappresentanze agricole e contribuendo all’approfondimento delle principali questioni che interessano il comparto.

"Sono sicuro - queste le parole del presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis - che l'esperienza maturata in decenni al 'servizio' della nostra agricoltura ligure, e, soprattutto, del territorio e del mondo rurale, aiuteranno l'on. Bruzzone nel suo nuovo incarico che, come liguri, ci rende orgogliosi. L'attenzione alle politiche agricole italiane e non solo, da sempre terreno di quotidiano impegno per Francesco, lo rendono assolutamente strategico nel suo nuovo incarico, in un momento che segna la transizione verso una nuova PAC ed un nuovo periodo di programmazione dello sviluppo rurale. Ora, come sempre, - conclude De Michelis - sapremo essere per lui, e per tutta la commissione agricoltura - interlocutori propositivi e seri, e siamo certi che non mancheranno i risultati che tutto il comparto agricolo merita".